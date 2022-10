Le Kia Niro EV 2023 débutera à 40 745$ aux États-Unis

Les prix canadiens n’ont pas étés confirmés, mais ils devraient commencer près de 45 000$.

Le Niro EV ne sera offert qu’en deux niveaux de finition.

Le nouveau modèle a une autonomie légèrement supérieure à la génération précédente.

Kia a révélé la structure de prix du Niro EV 2023 aux États-Unis, ce qui signifie que nous savons maintenant combien chaque version du multisegment écologique coûtera.

À partir de 40 745 $, la version électrique sera, sans surprise, la plus chère parmi les modèles hybrides et hybrides rechargeables.

Ce prix sera toutefois compensé par une longue liste d’équipements de série puisque le Niro EV ne sera proposé qu’en deux niveaux de finition.

Le modèle d’entrée de gamme, appelé Wind, sera équipé de deux écrans de 10,25 pouces pour le système d’info divertissement et le combiné d’instruments, d’un tapis de recharge sans fil, d’un système audio Harman Kardon haut de gamme, du système de climatisation automatique bizone, de sièges avant chauffants revêtus de tissu et de similicuir à base d’eucalyptus, et d’un siège conducteur à 8 réglages électriques. À l’extérieur, le Niro EV Wind sera également équipé d’un hayon électrique, de roues de 17 pouces, de phares à DEL et d’essuie-glaces à détection de pluie.

La version Wave, à 45 745 $, ajoute un toit ouvrant, le siège passager à réglage électrique, des phares améliorés, une sellerie en cuir d’eucalyptus, des sièges avant ventilés, un volant chauffant, le système de stationnement automatique, le Highway Driving Assist 2 et le freinage automatique arrière. Plus important encore, cette version ajoute la capacité de charge bidirectionnelle qui permet d’alimenter toutes sortes d’équipements électriques, y compris d’autres VÉ.

Les deux modèles sont équipés de série de toutes les autres technologies de sécurité active et d’aide à la conduite disponibles sur les véhicules Kia.

Sur le plan mécanique, le Kia Niro EV 2023 est très similaire à la version 2022 sortante, à l’exception de la batterie de 64,8 kWh, qui gagne 0,8 kWh par rapport à l’unité utilisée dans le modèle de l’année dernière.

Cette augmentation de capacité, associée à un certain nombre d’autres changements, permet au Kia Niro EV 2023 de parcourir 407 kilomètres sur une seule charge, soit 22 kilomètres de plus que le Niro 2022.

La nouvelle batterie peut être chargée à 80 % en 43 minutes à l’aide d’un chargeur rapide de niveau 3 ou en un peu plus de 6 heures lorsqu’on utilise une station de niveau 2.

Kia n’a pas encore annoncé les prix de l’une ou l’autre des versions du Niro 2023 au Canada, mais la marque dit qu’il faut s’attendre à un prix de départ dans la fourchette moyenne de 40 000 $, ce qui est semblable au prix de départ du modèle 2022.

