Le Kia EV6 2025 présente une série d’améliorations, dont une batterie plus grande, au salon de l’automobile de Los Angeles

Le Kia EV6 2025 ne change pas une formule gagnante, mais elle améliore des caractéristiques telles que la capacité de la batterie et la connectivité.

Kia a dévoilé le nouveau EV6 2025 au salon de l’automobile de Los Angeles, présentant les améliorations apportées à son multisegment électrique sans pour autant s’éloigner de son succès initial. Les mises à jour comprennent une nouvelle gamme de batteries avec une meilleure autonomie, des offres technologiques élargies et des révisions subtiles du design qui mettent l’EV6 en phase avec le dernier langage stylistique de la marque. En mettant davantage l’accent sur la praticité et la connectivité, le nouveau EV6 cherche à consolider sa place sur le marché de plus en plus encombré des véhicules électriques.

Amélioration de la capacité de la batterie

L’une des mises à jour les plus importantes du Kia EV6 2025 est la révision des options de sa batterie. Une nouvelle batterie de 63,0 kWh est désormais proposée de série, associée à un seul moteur arrière développant 167 chevaux et 258 lb-pi de couple.

Pour ceux qui privilégient l’autonomie, une batterie de 84,0 kWh est disponible sur les versions Light Long Range (LR), Wind et GT-Line. Dans sa configuration à propulsion, ce bloc-batterie plus volumineux devrait offrir jusqu’à 513 kilomètres d’autonomie en mode tout électrique, ce qui en fait l’une des options les plus compétitives de son segment. Les versions à transmission intégrale (AWD) dotées de la plus grande batterie ajoutent un second moteur pour atteindre une puissance combinée de 320 chevaux et un couple de 446 lb-pi. Cette version devrait rester la plus populaire au Canada et offrir une autonomie d’environ 454 kilomètres en mode tout électrique.

Le très performant EV6 GT reste le fleuron de la gamme. Alimenté par deux moteurs dont la puissance a été améliorée, l’EV6 GT produit désormais 641 chevaux et 568 lb-pi de couple en mode GT. Cela représente une amélioration par rapport aux 576 chevaux du modèle 2024. En outre, le GT est équipé d’un nouveau système de changement de vitesse virtuel qui simule les sensations traditionnelles grâce à un retour visuel, auditif et tactile, améliorant ainsi l’expérience de conduite des passionnés. Malgré l’accent mis sur la vitesse, tous les modèles EV6 continuent d’être équipés de l’architecture de charge rapide de 800 volts de Kia, permettant une charge de 10 à 80 % en moins de 25 minutes à l’aide d’un chargeur rapide à courant continu. En revanche, Kia n’a rien dit sur l’amélioration de l’autonomie de la version GT pour la rendre plus compétitive.

Autres améliorations notables Design, technologie et confort

L’EV6 2025 incorpore des mises à jour de design inspirées de la philosophie « Opposites United » de Kia, conservant son esthétique futuriste tout en introduisant des raffinements subtils. De nouveaux éléments d’éclairage DEL « Star Map », des pare-chocs avant et arrière actualisés et des moulures latérales redessinées confèrent à l’EV6 une apparence légèrement plus anguleuse et dynamique. En fonction de la version, des jantes plus grandes de 19 à 21 pouces offrent de nouvelles options de style.

Selon Kia, le thème du design horizontal renforce l’impression d’espace, tandis que le double affichage incurvé de 12,3 pouces intègre le combiné d’instruments numériques et le système d’infodivertissement. Inspirée par le grand EV9, l’EV6 2025 dispose désormais d’un éclairage d’ambiance actualisé, d’une console centrale redessinée et d’un nouveau volant en forme de D pour une sensation plus sportive.

L’EV6 introduit également la nouvelle génération du Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) de Kia, qui prend en charge les mises à jour par la voie des airs (over-the-air). Les conducteurs peuvent mettre à jour le logiciel du groupe motopropulseur, la navigation et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) sans avoir à se rendre chez un concessionnaire. Le Kia Connect Store offre des services numériques supplémentaires tels que la diffusion en continu, les jeux et un hotspot Wi-Fi, permettant aux acheteurs de personnaliser leur expérience à bord de la voiture. De plus, une nouvelle clé numérique 2.0 à bande ultra-large permet aux conducteurs d’utiliser leurs téléphones intelligents ou des cartes à puce compatibles NFC pour verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule sans avoir besoin d’une clé physique.

Les fonctions avancées d’aide à la conduite ont été étendues pour 2025. Les mises à jour comprennent l’assistance à la prévention des collisions avant 2, qui détecte désormais les véhicules aux intersections et permet une conduite évasive si nécessaire. L’aide à la conduite sur autoroute 2 permet de changer de voie de manière semi-autonome et de réguler la vitesse de manière adaptative sur les autoroutes compatibles. Les fonctions de stationnement telles que l’aide au stationnement intelligente à distance et l’aide à la prévention des collisions en stationnement ont également été améliorées, tandis que les poignées de porte automatiques encastrées sont désormais de série sur toute la gamme

Conclusion: Affiner une formule éprouvée

Le Kia EV6 2025 ne cherche pas à se réinventer, mais plutôt à s’appuyer sur une base qui a déjà fait ses preuves. Avec ses options de batterie actualisées, sa technologie élargie et ses changements de design bien pensés, l’EV6 est un choix bien équilibré sur le marché concurrentiel des véhicules électriques. Il s’adresse à un large éventail d’acheteurs, depuis ceux qui privilégient l’autonomie et l’efficacité jusqu’à ceux qui recherchent des performances élevées dans un multisegment électrique. Le nouveau EV6 2025 devrait arriver chez les concessionnaires au cours du deuxième trimestre 2025.