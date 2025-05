Le Honda HR-V 2026 arrive avec des améliorations de style et de technologies

Le VUS sous-compact de Honda mise sur une mise à jour technologique et esthétique pour séduire une clientèle jeune et multiculturelle.

Écran tactile de 9 pouces et recharge sans fil désormais de série.

Design extérieur revu : nouvelles roues, couleurs de peinture et insignes de hayon propres à chaque version.

La suite Honda Sensing et les coussins gonflables de nouvelle génération sont maintenant inclus de série pour tous les modèles.

Honda a dévoilé la version mise à jour du HR-V pour 2026, un modèle qui gagne en attrait visuel et en connectivité afin de conserver sa popularité auprès des acheteurs d’un premier véhicule et des jeunes conducteurs. Le modèle actualisé est maintenant offert chez les concessionnaires Honda aux États-Unis. Les détails concernant la version canadienne n’ont pas encore été publiés, mais on s’attend à ce que les modifications soient similaires.

Le HR-V 2026 reçoit plusieurs retouches extérieures, incluant de nouvelles jantes pour toutes les versions. Le modèle de base LX est maintenant équipé de jantes en alliage de 17 pouces gris étain. La version Sport reçoit des roues de 18 pouces noir Berlina, tandis que la version haut de gamme EX-L passe de 17 à 18 pouces avec des jantes usinées. Deux nouvelles couleurs de carrosserie font leur apparition : Solar Reflection Metallic et Boost Blue Pearl.

L’habitacle est lui aussi modernisé, avec un écran tactile de 9 pouces désormais offert de série, remplaçant l’unité de 7 pouces précédente. Le système multimédia comprend Apple CarPlay et Android Auto sans fil ainsi qu’un chargeur sans fil intégré. Sur la version EX-L, on ajoute des éléments esthétiques comme des branches de volant argentées, un éclairage rotatif pour les commandes de climatisation, et un éclairage au plancher. Le vitrage arrière fumé est maintenant inclus sur toutes les versions.

Sous le capot, on retrouve toujours le moteur 2,0 litres, l’affichage numérique de 7 pouces et le rouage intégral en option (Real Time AWD avec système Intelligent Control). Les suspensions arrière indépendantes, le contrôle en descente et les trois modes de conduite (Normal, Eco et Neige) demeurent de série.

Tous les modèles bénéficient de la suite Honda Sensing d’aides à la conduite, incluant le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien de voie, et plus encore. En matière de sécurité passive, le HR-V propose maintenant des coussins gonflables frontaux de nouvelle génération, des coussins pour les genoux à l’avant, et des coussins latéraux pour les passagers arrière.

Le prix américain du HR-V LX 2025 s’élevait à 25 400 $ US. Ce prix grimpe à 26 200 $ pour le modèle 2026. Au Canada, le HR-V LX 2025 affichait un PDSF de 29 960 $ — attendez-vous à une augmentation d’au moins 1 000 $ pour le modèle 2026.