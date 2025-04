Le Honda CR-V 2026 accueille une nouvelle version TrailSport hybride

Le tout premier CR-V TrailSport hybride arrive avec un rouage intégral, des pneus tout-terrain et une technologie avancée dans ce VUS assemblé au Canada.

Le TrailSport hybride propose un design robuste, des pneus hors route et l’intégrale de série.

Tous les CR-V 2026 sont fabriqués à Alliston, en Ontario, et arriveront chez les concessionnaires ce printemps.

Écran tactile de 9 pouces, recharge sans fil et Apple CarPlay/Android Auto sont maintenant inclus de série.

Honda bonifie la gamme CR-V ce printemps avec l’arrivée d’une version TrailSport hybride et davantage d’équipements livrés de série. Tous les modèles CR-V 2026 destinés au marché canadien sont assemblés à l’usine Honda of Canada Manufacturing située à Alliston, en Ontario.

Le nouveau CR-V TrailSport hybride est le premier à porter cette désignation dans la gamme, et le premier modèle Honda à combiner le groupe motopropulseur hybride à deux moteurs de la marque avec des éléments exclusifs TrailSport. Il comprend des pneus tout-terrain, une nouvelle teinte extérieure vert cendré métallisée et un système de gestion de traction optimisé pour la conduite hors route.

La version TrailSport hybride se distingue également par des garnitures extérieures spécifiques, comme une plaque de protection argentée à l’avant, des accents noirs et des logos TrailSport. L’habitacle profite de tapis de sol en caoutchouc, d’un éclairage d’ambiance ambré et de logos brodés sur les appuie-têtes des sièges avant.

La gamme CR-V 2026 conserve les deux versions à moteur à essence (LX et Sport), en plus de proposer quatre versions hybrides. Au Canada, les versions hybrides représentent désormais plus de 65 % des ventes de CR-V. Tous les modèles hybrides sont propulsés par un système hybride à deux moteurs de quatrième génération développant 204 chevaux et un couple de 247 lb-pi.

Parmi les nouveautés de série pour 2026, on retrouve un écran tactile plus grand de 9 pouces, la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un chargeur pour téléphone intelligent sans fil. Les versions supérieures ajoutent un écran numérique de 10,2 pouces entièrement configurable. La version Touring hybride comprend aussi les services Google intégrés.

Le rouage intégral est de série sur les versions Sport, Sport hybride, EX-L hybride, TrailSport hybride et Touring hybride. Tous les CR-V équipés de l’AWD bénéficient maintenant d’un système de gestion de la traction optimisé pour améliorer l’adhérence en conditions difficiles à basse vitesse (sous les 14 km/h).

Le CR-V Touring hybride 2025 est actuellement offert à partir de 50 575 $. On peut s’attendre à un prix similaire pour le nouveau CR-V TrailSport hybride 2026. Plus de détails seront annoncés à l’approche du lancement.