Le Honda CR-V 2023 débutera à 34 790 dollars au Canada

Il s’agit d’une augmentation de 3 050 dollars par rapport au modèle de base de 2022

La nouvelle version hybride coûtera 48 890 dollars

Le CR-V 2023 est disponible en pré-commande et les livraisons devraient commencer cet automne

Honda a annoncé aujourd’hui les prix canadiens du nouveau CR-V 2023, qui voit une augmentation de 3 050 $ du prix de base.

Cela signifie que le modèle LX d’entrée de gamme commencera désormais à 34 790 $ en version à deux roues motrices ou à 37 540 $ avec le système de traction intégrale. Dans le cadre du changement de génération, ces modèles ont gagné un nouvel écran d’info divertissement de 7 pouces, et ils bénéficient de l’Apple Car Play et de l’Android Auto de série.

Le Sport est le niveau de finition suivant de la gamme et il ajoute du cuir au volant et au levier de vitesses, ainsi que des roues exclusives de 18 pouces et des accents noir brillant à l’extérieur pour un PDSF de 41 490 $.

L’EX-L justifie son prix de départ plus élevé de 43 390 $ en ajoutant la sellerie en cuir, un chargeur de téléphone sans fil, les fonctions sans fil Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un écran d’infodivertissement plus grand de 9 pouces.

Toutes ces versions sont animées par le moteur quatre cylindres turbo 1,5 L de série qui équipait déjà la génération précédente ces dernières années. Combiné à la transmission CVT de série, ce groupe motopropulseur est capable de produire 190 chevaux et 179 lb-pi de couple qui sont envoyés aux quatre roues dans tous les modèles, sauf le LX à 2 roues motrices.

La nouveauté pour 2023 au Canada est la version hybride, qui voit un groupe motopropulseur différent prendre place sous le capot afin d’offrir plus de puissance et une consommation de carburant réduite.

Avec l’aide d’un moteur électrique, le moteur quatre cylindres de 2,0 L est capable de fournir 204 chevaux et 247 lb-pi de couple, tout en ne consommant que 6,0 L/100 km en ville.

Le niveau de finition Touring sera le seul proposé avec le groupe motopropulseur hybride et il sera le seul à bénéficier de ses avantages.

Cela signifie que les acheteurs qui veulent avoir un CR-V hybride en 2023 devront débourser 48 890 $, ce qui leur donnera également accès à un système audio Bose à 12 haut-parleurs et à un certain nombre d’autres caractéristiques de technologie et de confort.

Le Honda CR-V 2023 peut déjà être précommandé chez tous les concessionnaires de la marque à travers le pays et les premières unités devraient arriver chez leur propriétaire d’ici la fin de l’automne.

Source: Driving.ca