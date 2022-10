Le Honda CR-V 2023 commence à sortir de la chaine de montage en Ontario

Le CR-V sera fabriqué en Ontario, en Indiana et en Ohio

Le CR-V Hybride entrera en production dans environ un mois

Le CR-V 2023 emploie plusieurs nouvelles techniques de construction

Honda a commencé hier à produire le nouveau CR-V 2023 dans son usine d’assemblage canadienne, avant son lancement commercial.

Afin de répondre à la demande pour la nouvelle génération de son modèle le plus populaire, Honda produira également le CR-V 2023 en Indiana et en Ohio à partir de la semaine prochaine.

La version hybride du VUS, qui fera ses débuts au Canada cette année, sera ajoutée à la production des trois usines dans environ un mois, selon le constructeur.

À propos de cette version, Honda souhaite qu’elle représente la moitié des ventes totales du CR-V, même si elle n’est disponible que sur la version haut-de-gamme Touring.

Selon le constructeur, le début de la production hier a marqué un certain nombre de premières pour l’usine canadienne d’Alliston, en Ontario.

En effet, le CR-V 2023 possède le plus grand capot de tous les CR-V précédents, ce qui a obligé les ingénieurs à utiliser de l’acier plus épais et une structure modifiée pour qu’il soit suffisamment rigide et maniable pour naviguer dans les machines existantes de l’usine.

De même, le nouveau CR-V utilise une mousse acoustique pulvérisée qui n’a jamais été appliquée à l’usine d’Alliston auparavant, afin d’offrir un roulement plus silencieux que le modèle d’avant.

En outre, la technique employée pour repérer les zones où l’ajustement et la finition doivent être améliorés sur les véhicules des clients est différente de celle utilisée auparavant.

En effet, les employés de l’usine devaient habituellement démonter un modèle de préproduction pour être en mesure de remarquer les défauts et d’y apporter des solutions. Désormais, une réplique grandeur nature du véhicule est fraisée dans un seul bloc d’acier pour s’assurer que toutes les proportions sont optimales.

Ensuite, les employés peuvent tester les panneaux intérieurs et extérieurs pour s’assurer que leurs tolérances sont satisfaisantes. Selon Honda, cela permet de gagner un temps considérable par rapport à la méthode précédente.

Les premières unités du CR-V 2023 devraient arriver chez les concessionnaires Honda d’Amérique du Nord d’ici la fin de l’année.