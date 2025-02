Le futur Nissan Rogue PHEV pourrait être une version rebadgée du Mitsubishi Outlander PHEV

Le constructeur a donné un avant-gout de plusieurs futurs produits, incluant le Rogue PHEV.

La silhouette de ce modèle ressemble beaucoup au Mitsubishi Outlander PHEV actuel.

Une autre version hybride, le Rogue e-Power, semble avoir un design différent.

Malgré sa situation financière en évolution rapide et la fusion avortée avec Honda, Nissan va de l’avant avec le développement de six nouveaux véhicules.

Lors de la présentation de ses derniers résultats financiers, Nissan a dévoilé un aperçu de six nouveaux modèles qui arriveront sur les marchés mondiaux en 2025 et 2026, dont deux versions hybrides différentes du Rogue.

Parmi ces modèles, seuls le Rogue et la prochaine génération de la Leaf sont prévus pour l’Amérique du Nord, ce qui rend les deux Rogue particulièrement intéressants pour nous.

Rogue PHEV

Le premier modèle à faire son entrée sur le marché canadien sera une version hybride rechargeable, qui devrait partager sa motorisation avec le Mitsubishi Outlander PHEV. Ce modèle est attendu en 2025 et pourrait aussi afficher un design similaire à celui du Mitsubishi, selon l’image camouflée présentée par Nissan.

En effet, le Rogue PHEV semble reprendre les mêmes bandes lumineuses à DEL montées en hauteur que l’Outlander, et son design général semble aussi correspondre. Cela n’est pas si surprenant quand on se rappelle que l’actuel Rogue et l’Outlander partagent la même plateforme ainsi que plusieurs composants mécaniques grâce à la collaboration étroite entre les deux constructeurs.

Bien que rien ne soit encore confirmé, le fait que le Rogue PHEV 2025 soit une version rebaptisée de l’Outlander PHEV existant permettrait de réduire considérablement les coûts de développement et de mise en marché.

Nissan n’a pas encore révélé de détails spécifiques sur la motorisation du Rogue PHEV 2025, mais il est peu probable qu’elle diffère beaucoup de celle de l’actuel Outlander PHEV. Ce dernier est équipé d’un moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,4 L combiné à deux moteurs électriques et une batterie de 20 kWh, produisant une puissance totale de 248 chevaux et un couple de 332 lb-pi, avec une autonomie électrique d’environ 61 kilomètres.

Rogue e-Power

La deuxième version à venir du Rogue semble adopter une approche différente, avec un design plus en phase avec les tendances actuelles de Nissan.

Le Rogue e-Power 2026 affiche en effet des lignes plus arrondies que le Rogue PHEV, un logo Nissan illuminé ainsi que des feux de jour divisés en cinq petits rectangles.

Aucun détail mécanique n’a encore été confirmé pour ce modèle non plus, mais le nom e-Power donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre. En effet, Nissan utilise cette appellation pour ses modèles hybrides conventionnels de nouvelle génération en Europe. Ces véhicules utilisent un moteur à essence comme générateur d’électricité, tandis qu’un moteur électrique assure la propulsion.

Dans le cas des VUS, ce groupe motopropulseur repose sur un moteur trois cylindres turbocompressé de 1,5 L à compression variable pour générer de l’électricité – le même moteur que celui du Rogue 2025 à essence.

Puisque le moteur thermique ne fait jamais tourner directement les roues, il peut démarrer et s’arrêter à tout moment et fonctionne toujours à son régime optimal, peu importe la vitesse du véhicule.

Nissan affirme également que la motorisation e-Power offre une expérience de conduite similaire à celle d’un véhicule entièrement électrique, grâce au couple et à la réponse instantanée du moteur électrique.

Plus de détails sur les deux Rogue ainsi que sur la nouvelle Leaf devraient être dévoilés dans les mois à venir.

Source : Carscoops