Le futur est en marche : Célébration du lancement de l’ID.Buzz de Volkswagen le 2 juin

Le 2 juin 2023 marquera la première Journée internationale du Volkswagen Bus, avec le lancement de l’ID.Buzz.

L’événement célèbre le parcours de Volkswagen en matière d’électrification avec des présentations de produits et des divertissements.

L’ID.Buzz, un modèle à trois rangées entièrement électrique, incarne l’engagement de Volkswagen en faveur d’un avenir durable.

Dans un événement qui marie le passé, le présent et le futur, Volkswagen et le National Day Calendar ont annoncé une célébration mondiale dédiée à l’emblématique Volkswagen Bus. Le 2 juin 2023, sera la toute première Journée internationale du Volkswagen Bus, une initiative innovante qui non seulement rend hommage au passé, mais annonce également un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire de ce véhicule légendaire.

Cette célébration inaugurale, qui aura lieu à Huntington Beach, en Californie, est bien plus qu’un clin d’œil nostalgique au VW Bus Type 2 original. Elle sert également de plateforme de lancement mondial pour le dernier véhicule électrique de Volkswagen, la version à trois rangées de l’ID. Buzz. Cette puissante combinaison de célébration du passé et d’adoption de l’avenir indique une nouvelle direction passionnante pour la marque automobile emblématique.

Une journée de célébrations et d’innovations

La Journée internationale du Volkswagen Bus promet une multitude d’activités interactives et engageantes pour les participants. Il y aura des présentations de nouveaux produits, des divertissements en direct et des programmes diffusés en direct, ainsi qu’un rassemblement de style « Cars & Coffee » pour les propriétaires de Volkswagen Bus classiques. Cet événement est conçu pour être un mélange d’activités médiatiques et publiques, assurant une portée mondiale à ce lancement important.

L’ajout de la désignation « Journée internationale du Volkswagen Bus » n’est pas un simple stratagème de marketing. Elle marque une étape importante dans le parcours d’électrification de la marque Volkswagen. Elle crée également une journée de célébration que les fans de Volkswagen Bus et d’ID. Buzz peuvent se réjouir chaque année, ce qui en fait un événement important dans le calendrier automobile mondial.

L’avenir est électrique avec l’ID. Buzz

L’ID. Buzz, le dernier-né de la flotte croissante de véhicules tout électriques de Volkswagen représente l’engagement de la marque en faveur d’un avenir durable et électrifié. Ce modèle à trois rangées, déjà disponible en Europe dans des configurations à deux rangées et véhicule cargo, devrait arriver sur le marché nord-américain en 2024.

L’ID. Buzz est un véhicule zéro émission qui transpose le design de l’une des automobiles les plus emblématiques du monde, le Microbus, dans l’ère de la mobilité électrique. Avec ses porte-à-faux courts, son intérieur spacieux et sa palette de couleurs bicolores disponible, il est un clin d’œil respectueux à son légendaire prédécesseur. Simultanément, son intérieur high-tech, ses caractéristiques de conception progressives et sa technologie de pointe en matière de véhicules électriques le positionnent fermement comme un véhicule du futur.

Cameron Batten, directeur de la communication de Volkswagen Group of America, a fait part de son enthousiasme pour l’ID. Buzz et de la Journée internationale du Volkswagen Bus. « Que vous les appeliez Buses, Bullis ou Kombis, l’héritage que les Type 2 ont laissé dans la culture moderne est inégalé », a-t-il déclaré. « Alors que nous continuons à présenter le successeur électrique du T2 au 21e siècle, l’ID. Buzz, nous sommes ravis de créer cette journée annuelle de célébration pour les fans et les amateurs de Volkswagen Bus du monde entier. »