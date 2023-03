Le Ford F-150 2023 débute à 48 250$ au Canada

Le véhicule le plus vendu au pays est offert en 8 niveaux d’équipement avec 3 longueurs de caisse, 3 longueur de cabine et 6 moteurs.

Un de ces moteurs est l’hybride Powerboost.

Le Raptor R est la version la plus dispendieuse, à 148 200$.

Le Ford F-150 est le véhicule le plus populaire sur les routes canadiennes depuis 14 ans et le camion le plus populaire depuis 58 ans.

Cette popularité s’explique en partie par le grand nombre de configurations possibles grâce à la combinaison de huit niveaux de finition, de trois longueurs de caisse et de trois longueurs de cabine. Voici un aperçu détaillé de toutes ces versions et de leurs prix pour l’année-modèle 2023.

Le Ford F-150 est disponible en trois longueurs de caisse, à savoir la cabine normale à deux portes, la cabine double à demi portes et la cabine double à quatre portes.

La cabine normale et la cabine double ne sont disponibles que sur les versions XL et XLT, la première étant de série, tandis que le SuperCrew est disponible sur les versions XL et XLT, et de série sur toutes les autres versions.

Les deux cabines les plus petites sont dotées d’une caisse de 6 ½ pieds qui peut être remplacée par une caisse plus longue de 8 pieds pour un supplément de 300 $ pour la cabine régulière, de 2 300 $ pour le XL à cabine double et de 1 900 $ pour le XLT à cabine double.

La cabine SuperCrew plus longue est disponible avec une caisse de 5 ½ ou 6 ½ pieds. Avec la caisse la plus courte, cette cabine coûte 9 375 $ de plus que la cabine régulière XL ou 5 750 $ de plus que la cabine régulière XLT.

Le choix de la caisse de 6 ½ pieds ajoute 1 700 $ aux XL et XLT, ou 300 $ aux Lariat, King Ranch et Platinum.

Les Limited, Tremor et Raptor ne sont disponibles qu’avec la caisse la plus courte des trois.

En ce qui concerne les groupes motopropulseurs, le F-150 2023 est disponible avec l’un des six moteurs, à commencer par le V6 de 3,3 L qui développe 290 chevaux et 265 lb-pi de couple, suivi du V6 EcoBoost de 2,7 L en option qui développe 325 chevaux et 400 lb-pi de couple, du V8 de 5. 0L qui génère 400 chevaux et 410 lb-pi de couple, le V6 EcoBoost 3,5L qui développe 400 chevaux et 500 lb-pi de couple et le système hybride PowerBoost 3,5L qui développe 430 chevaux et 570 lb-pi de couple.

Le Raptor R au sommet de la gamme est propulsé par un V8 suralimenté unique de 5,2 litres qui développe 700 chevaux et 640 lb-pi de couple.

Tous ces moteurs sont associés à une boîte de vitesses à 10 rapports qui transmet sa puissance aux roues arrière ou aux quatre roues via l’un des sept rapports de pont arrière allant de 3,15 à 3,73.

XL

Le Ford F-150 2023 d’entrée de gamme est la version XL à 48 250 $ qui comprend des pare-chocs avant et arrière noirs, une calandre en plastique noir, des poignées de porte et des rétroviseurs extérieurs noirs, des phares halogènes, des phares automatiques, des roues en acier de 17 pouces, un revêtement de sol en vinyle, un écran d’info divertissement de 4 pouces, Le système d’info divertissement SYNC 4 avec un écran de 8 pouces, un hotspot Wi-Fi, une banquette avant 40/20/40 en tissu ou en vinyle, et des sièges conducteur et passager à réglage manuel.

Ce modèle peut être équipé d’un attelage de classe IV à 400 $, d’un ensemble de remorquage à 1 125 $ et d’un ensemble FX4 Offroad à 1 000 $, qui comprend un différentiel arrière verrouillable, un contrôle de descente, une suspension tout-terrain et des plaques de protection.

Sont également disponibles l’ensemble pour chasse-neige de 250 $, l’ensemble Décor chromé XL de 650 $ qui ajoute des touches de chrome sur les pare-chocs, des jantes en alliage de 17 pouces et des antibrouillards, ainsi que le groupe CoPilot 360 2.0 qui comprend des feux de route automatiques, un dégivreur de lunette arrière, des rétroviseurs de remorquage et une assistance au freinage en marche arrière pour un prix de 650 $.

Le contenu de l’ensemble CoPilot 360 est également inclus dans le groupe XL Supérieur de 1 000 $, ainsi que la reconnaissance vocale améliorée pour le système SYNC4.

Le choix du moteur EcoBoost de 2,7 L sur les modèles à cabine normale ou à cabine double ajoute 1 600 $ à la facture, celui du V8 de 5,0 L 3 975 $, tandis que le groupe motopropulseur 4×4 coûte 4 500 $, quelle que soit la motorisation.

La version SuperCrew est équipée de série du moteur 2,7 L, le 3,5 L EcoBoost est un supplément de 2 075 $ et le V8 5,0 L coûte 2 375 $.

XLT

La version XLT (51 420 $) ajoute des caractéristiques telles que des pare-chocs avant et arrière chromés, un contour chromé sur la calandre, des rétroviseurs extérieurs électriques chauffants, des jantes en alliage de 17 pouces, un dégivreur arrière, des planchers en moquette, une alimentation des accessoires maintenue et des miroirs de courtoisie au niveau du pare-soleil.

L’ensemble XLT Intermédiaire peut être ajouté pour 2 180 $ afin de bénéficier d’un écran d’information de 8 pouces pour le conducteur, de la surveillance des angles morts avec couverture de remorquage, du système de gestion de chargement BoxLink, d’un système de climatisation automatique bizone, d’un espace de rangement sous les sièges arrière, du système d’accès sans clé à clavier, d’un siège du conducteur à 8 réglages électriques et de l’attelage de remorque de classe IV.

L’ensemble XLT Supérieur de 6 040 $ ajoute l’écran tactile LCD de 12 pouces, une prise de courant de 400 W, l’accès et le démarrage par clé intelligente, les phares à DEL, les phares antibrouillard à DEL, la lunette arrière coulissante électrique, le démarrage à distance, l’ensemble de remorquage, l’ensemble XTR, les sièges avant chauffants avec réglages électriques en 10 directions du côté conducteur et en 10 directions du côté passager.

Les mêmes ensembles FX4 et chasse-neige sont également proposés sur le XLT, ainsi qu’un ensemble de remorquage Max de 950 $, l’ensemble d’assistance CoPilot 360 de 1 250 $, l’ensemble Décor Sport XLT de 500 $ et la caméra à 360 degrés de 850 $.

Le groupe motopropulseur hybride PowerBoost de 3,5 L devient disponible sur ce modèle pour 2 200 $, tandis que les autres moteurs sont les mêmes que sur le XL.

Lariat

Le Lariat à 71 945 $ n’est disponible qu’avec la cabine SuperCrew, mais il peut être commandé avec les caisses de 5 ½ ou 6 ½ pieds.

Cette version s’appuie sur les précédentes avec des éléments tels qu’une calandre chromée, des poignées de porte chromées, des phares à DEL, des rétroviseurs latéraux couleur carrosserie, BoxLink, un rétroviseur latéral à atténuation automatique pour le conducteur, des rétroviseurs latéraux rabattables électriquement, une DEL sur le hayon, une prise de courant de 400 W, des jantes en alliage chromé de 18 pouces, un volant gainé de cuir, une climatisation automatique bizone, un écran d’information de 12 pouces pour le conducteur, l’éclairage ambiant, une fonction mémoire pour les sièges, les rétroviseurs et les pédales à réglage électrique, l’aide au recul de la remorque Pro, le guidage en marche arrière de la remorque, les sièges avant chauffants et ventilés, un volant chauffant, HomeLink, des miroirs de courtoisie éclairés, un système audio B&O avec Sirius XM, un écran tactile de 12 pouces, une sellerie en cuir et la surveillance des angles morts.

Le groupe Lariat Supérieur de 4 050 $ ajoute des phares projecteurs à DEL, des feux arrière à DEL, le système CoPilot Assist 2.0, des sièges arrière chauffants, une colonne de direction inclinable et télescopique à commande électrique, des essuie-glaces à détection de pluie et la recharge sans fil.

Les groupes d’options sont essentiellement les mêmes que sur le XLT, à l’exception du groupe Décor Noir Lariat de 1 500 $.

Tremor

Le Tremor (76 190 $) est une version plus robuste qui se situe quelque part entre le XLT et le Lariat en termes de luxe et qui est équipée d’un certain nombre de caractéristiques uniques. Cette version n’est disponible qu’avec la cabine SuperCrew et la caisse de 5 ½ pieds, et elle ne peut être propulsée que par le moteur EcoBoost de 3,5 L ou le moteur V8 de 5,0 L à 300 $.

En termes de caractéristiques, ce modèle est équipé de pare-chocs avant et arrière couleur carrosserie, d’un capot et d’autocollants latéraux uniques, d’une calandre unique aux accents orange, de poignées de porte noires, de phares à réflecteurs DEL, de feux arrière halogènes, de coques de rétroviseurs noires, de barres marchepieds Tremor uniques, de plaques de protection sous la carrosserie, des roues de 18 pouces en aluminium mat foncé, un cric pour service intensif, des pneus tout-terrain, un levier de vitesses à la console escamotable, un volant en uréthane, un écran d’information du conducteur de 8 pouces, 6 interrupteurs auxiliaires, un miroir de courtoisie côté passager, un système 4×4 de série, des amortisseurs tout-terrain à l’avant et à l’arrière, des bras de commande et des rotules avant uniques, un jeu de vitesses de 9,75 pouces, un système électronique de contrôle de la vitesse, un différentiel arrière à verrouillage électronique, un contrôle de descente en côte, des modes de conduite sélectionnables et un échappement à double sortie.

Ce modèle peut être commandé avec le groupe Tremor Supérieur de 11 020 $ qui ajoute un écran de 12 pouces au tableau de bord, une caméra à 360 degrés, un ensemble de sécurité avancé, une boîte de transfert à verrouillage élevé, des essuie-glaces à détecteur de pluie, des phares projecteurs à DEL et des feux arrière à DEL, le système de sonorisation B&O, CoPilot 360 Assist, un volant chauffant, des sièges avant chauffants et ventilés garnis de cuir, des pédales réglables électriquement, une colonne de direction inclinable et télescopique électriquement, des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, une lunette arrière coulissante électriquement, des sièges arrière chauffants, HomeLink et un socle de recharge sans fil.

King Ranch

En passant au modèle King Ranch à 90 460 $, vous obtenez des pare-chocs avant et arrière peints dans une couleur d’accent, une calandre à barre unique gris pierre, des poignées de porte couleur carrosserie, des jantes exclusives de 20 pouces peintes en caribou clair, des phares projecteurs à DEL dynamiques, un traitement de peinture deux tons, un hayon électrique avec marchepied intégré, des marchepieds électriques, un levier de vitesses escamotable, des accents en bois véritable, un régulateur de vitesse adaptatif, une aide à l’intersection, des essuie-glaces à capteur de pluie, la recharge sans fil, un système audio B&O Unleashed, une navigation intégrée, des sièges en cuir multicontours et des sièges arrière chauffants.

Le King Ranch est équipé de série du groupe motopropulseur 4×4 et le moteur EcoBoost de 2,7 L n’est pas disponible.

Un ensemble Décor chromé King Ranch de 1 000 $ reprend la plupart des éléments chromés présents sur les autres modèles, tandis qu’un ensemble de peinture monochrome de 250 $ supprime la couleur d’accentuation sur les panneaux inférieurs.

Platinum

Le niveau supérieur est le modèle Platinum (94 610 $), qui est la dernière version à être proposée avec la caisse de 6 ½ pieds. Ce modèle est doté de caractéristiques telles que des pare-chocs couleur carrosserie, une calandre à barre unique avec contour satiné, des rétroviseurs latéraux chromés, une applique de hayon en aluminium satiné, des jantes en alliage poli de 20 pouces, des tapis de sol de qualité supérieure, une caméra à 360 degrés, des capteurs de stationnement avant et le système BlueCruise.

Cette version peut également recevoir l’ensemble de remorquage Max de 950 $, l’ensemble FX4 de 1 000 $ et l’ensemble Décor Noir Platinum de 1 845 $.

Limited

Le modèle Limited (108 480 $) est le F-150 le plus luxueux de la gamme grâce à ses équipements de série qui comprennent une calandre au design différent, des poignées de porte en aluminium satiné, des rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, la balance embarquée avec attelage intelligent, le système embarqué ProPower de 7,2 kW, des jantes en aluminium poli de 22 pouces, un toit ouvrant à double panneau, un volant gainé de cuir bleu Amiral, une direction adaptative, un plan de travail intérieur, un revêtement de sol de type plateau, des sièges avant Active Motion et un système d’amortissement adaptatif.

Cette version du F-150 n’est disponible qu’avec le groupe motopropulseur hybride et ne propose pas de groupes d’options supplémentaires.

Raptor

Le F-150 le plus robuste et le plus sportif en 2023 est le Raptor à 107 470 $. Ce modèle est propulsé par le moteur 3.5L EcoBoost à haut rendement et il est doté d’améliorations telles que des pare-chocs avant et arrière de performance, des élargisseurs d’ailes avant, des feux de position intégrés, des antibrouillards à DEL, une calandre unique, des marchepieds en aluminium moulé, des plaques de protection robustes, des jantes en aluminium moulé de 17 pouces, des pneus tout-terrain, des tapis de sol en caoutchouc Raptor uniques, un volant gainé de cuir unique, un régulateur de vitesse adaptatif avec assistance dans les embouteillages, un éclairage d’ambiance, six interrupteurs auxiliaires, des sièges baquets à l’avant, un système de suspension à long débattement unique avec des amortisseurs Fox Racing à réglage sportif, un différentiel arrière à verrouillage électronique, le système Trail-control avec conduite à une pédale, une boîte de transfert à verrouillage élevé et des palettes de changement de vitesse pour la transmission automatique.

Un ensemble fibre de carbone de 1 250 dollars est disponible pour l’intérieur du Raptor, ainsi que l’ensemble Performance Raptor 37 de 7 900 dollars, qui comprend des jantes uniques, des amortisseurs à réglage sportif et des graphismes uniques.

Les conducteurs qui recherchent le summum de la performance peuvent également opter pour l’ensemble Raptor R à 40 730 dollars, qui remplace le moteur de série par un V8 5,2 litres suralimenté et ajoute un badge R unique, des sièges baquets Recaro en Alcantara, des crochets de remorquage orange, des coutures d’accentuation orange et des accents extérieurs noirs.

Accessoires

Bien sûr, Ford propose une longue liste d’accessoires qui peuvent être ajoutés à la plupart des versions du F-150 2023 et de multiples options autonomes peuvent être sélectionnées sur les niveaux de finition inférieurs, ce qui rend l’ensemble de la gamme assez confuse. Les éléments les plus importants à mentionner sont les différents systèmes de génération d’énergie embarqués ProPower qui vont de 2 kW à 7 kW, la balance embarquée, les réservoirs de carburant plus grands et l’amortissement adaptatif.