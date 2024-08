Le Ford Bronco Sport 2025 reçoit l’ensemble Sasquatch

Le Bronco Sport est devenu complètement sauvage avec le nouvel ensemble Sasquatch.

Le mini Bronco de Ford est encore plus poilu

Le Ford Bronco Sport vient de devenir un peu plus sauvage. Le Bronco Sport 2025 est doté d’un groupe Sasquatch encore plus performant, et le rafraîchissement ajoute un nouvel écran plus grand à toutes les versions du multisegment compact.

« Les clients du Bronco Sport aiment le grand air et font du tout-terrain 3,5 fois plus souvent que les propriétaires de véhicules concurrents, et du camping deux fois plus souvent », a déclaré Matt Simpson, directeur général de Ford Enthusiast Vehicles. Le patron du modèle Bronco Sport. Pour reconnaître ce fait et contribuer à augmenter les chiffres, les acheteurs du modèle Sport peuvent désormais obtenir un Bronco Sport Sasquatch.

Il n’a pas les capacités tout-terrain extrêmes du Bronco de taille normale, mais il est équipé de pneus plus hauts. Ford affirme que les pneus tout-terrain Goodyear de 29 pouces sont les plus grands de la catégorie et qu’ils ont été développés spécialement pour ce modèle. Le Sasquatch recevra également de nouveaux amortisseurs Bilstein à l’arrière, avec des réservoirs auxiliaires. Ford affirme qu’ils fonctionneront mieux « pour absorber les événements extrêmes ». De nouveaux ressorts à l’avant et à l’arrière augmentent légèrement le débattement de la suspension. Les Badlands Squatches bénéficient de 8,3 pouces à l’avant et de 8,7 pouces à l’arrière, soit 0,6 pouce de plus que la version standard.

Enfin, l’ensemble Bronco Sport Sasquatch, qui est proposé sur les versions Badlands et Outer Banks avec les moteurs 1,5 et 2,0 L, comprend un pare-broussaille avant, des plaques de protection en acier, quatre points de récupération et un nouveau mode de conduite Rallye conçu pour la terre.

Tous les Bronco Sports 2025 reçoivent en option une caméra à 360 degrés avec Trail View. Ils seront également dotés d’un nouveau mode de conduite à une pédale pour un meilleur contrôle en tout-terrain et une plus grande facilité d’utilisation. L’écran central est désormais de 12,3 pouces, le plus grand de la catégorie. Il existe également un mode d’affichage du tableau de bord inspiré du Bronco Raptor.

Le Ford Co-Pilot360 Assist+ est également de série sur toutes les versions et comprend les feux de route automatiques, les avertisseurs d’angle mort, l’aide au maintien de la voie, le régulateur de vitesse adaptatif avec centrage de la voie et l’aide à la conduite en cas d’évitement. Tous les modèles Bronco Sport 2025 reçoivent de nouveaux pare-chocs avec des points d’accessoires modulaires.

Le Ford Bronco Sport 2025 sera commercialisé en novembre, et le pack Sasquatch sera disponible début 2025. Ford annoncera les prix à l’approche de l’arrivée du véhicule dans les magasins.