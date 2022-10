Le Faraday Future FF 91 obtient une autonomie EPA de 613 kilomètres

La compagnie dit que ce modèle s’approche de la production après de nombreux délais

Le VUS électrique pourra rouler pendant 381 miles (613 kilomètres) sur une charge selon l’EPA

Le manufacturier croit que les premiers modèles de production pourraient être fabriqués d’ici la fin de 2022

Faraday Future est l’une des nombreuses start-ups automobiles qui ont présenté leur premier modèle ces dernières années.

Le VUS électrique de luxe FF91 du constructeur a été retardé à de nombreuses reprises depuis ses débuts publics, mais il semble désormais plus proche de la production qu’auparavant puisqu’il a reçu sa certification officielle par l’EPA, une étape nécessaire avant qu’un véhicule puisse être vendu aux États-Unis.

Selon l’agence gouvernementale, ce modèle aura une autonomie de 613 kilomètres, ce qui est beaucoup plus que ce qui était initialement prévu par la société.

En effet, Faraday Future avait précédemment déclaré que le FF91 aurait une autonomie de plus de 300 miles (483 kilomètres). Cela signifie également que le FF91 aura plus d’autonomie que la plupart de ses concurrents, tels que le Cadillac Lyriq et le Tesla Model X, dont l’autonomie est respectivement de 502 km et 560 km.

Ceci en supposant que le FF91 arrive à la production avant des concurrents plus modernes, bien sûr. À l’heure actuelle, le VUS a été retardé de plusieurs années par rapport à sa date de sortie initialement prévue, mais le constructeur affirme que sa nouvelle usine en Californie est presque terminée et a déjà commencé à fabriquer des véhicules de certification.

La société s’attend maintenant à ce que les premiers véhicules clients sortent de la chaîne de montage vers la fin de l’année, une fois que tous les processus de test et de certification auront été menés à bien.

Une fois arrivé sur le marché, le FF91 n’aura pas seulement un avantage en termes d’autonomie puisqu’il devrait également être l’un des VUS les plus rapides et les plus puissants de son segment.

Cela est dû à son groupe motopropulseur trimoteur qui développera une puissance de 1 050 chevaux, ce qui devrait être suffisant pour lui permettre une accélération de 0 à 60 mph (0 à 96 km/h) en seulement 2,39 secondes, soit environ 0,1 seconde de moins que le Tesla Model X Plaid.