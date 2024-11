Le constructeur de batteries Northvolt pourrait envisager de se placer sous la protection de la loi sur les faillites

L’entreprise a connu une année difficile, notamment en raison de l’annulation d’importants contrats

Elle a procédé à d’importantes réductions d’effectifs en septembre.

Une entreprise spécialisée dans les batteries pour véhicules électriques, qui a des projets de fabrication au Canada, pourrait se placer sous la protection de la loi sur les faillites. Une nouvelle de Reuters indique que la société suédoise Northvolt a discuté de cette possibilité après la perte d’un client important et d’autres problèmes.

Northvolt possède des installations de production de batteries dans toute l’Europe, dont plusieurs sites en Suède et un en Pologne. Elle est également en train de construire une usine près de Montréal, qui devrait produire des batteries pour un million de véhicules par an. Le site devrait commencer ses activités en 2026 et disposerait également d’une usine pour recycler les packs et les cellules en fin de vie.

Récemment, le gouvernement québécois a été critiqué pour les prêts accordés à l’usine. En septembre, Northvolt a annoncé le licenciement de 1 600 travailleurs en Suède. À l’époque, l’entreprise a déclaré que le projet québécois restait une priorité et que les plans se poursuivaient, même si le retard pouvait aller jusqu’à deux ans.

BMW a annulé un contrat de 2,15 milliards de $ avec Northvolt en juin de cette année. Des nouvelles ont indiqué que Northvolt ne serait pas en mesure de respecter le contrat, qui avait été signé en 2020. Toutefois, à l’époque, les deux entreprises devaient continuer à travailler sur les cellules de la prochaine génération.

La nouvelle de Reuters indique que les négociations visant à obtenir un financement à court terme plus important sont devenues plus difficiles. Un porte-parole a refusé de commenter la possibilité d’une inscription au chapitre 11, mais a déclaré que « depuis le début de l’examen stratégique, nous avons constamment discuté de différentes options, et cela n’a pas changé tout au long du processus ».