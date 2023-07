Le concept RN22e de Hyundai détruit lors d’un accident au Festival de vitesse de Goodwood

La Hyundai RN22e, voiture concept révolutionnaire présentant la technologie avancée E-GMP de Hyundai, a été gravement endommagée lors d’un accident au Goodwood Festival of Speed, et son avenir est actuellement incertain.

Le grave accident survenu lors du Festival de vitesse de Goodwood laisse planer une incertitude quant à l’avenir de la RN22e.

La RN22e a été développée pour illustrer la vision de la marque en matière de véhicules électriques à hautes performances.

Les principales caractéristiques de la RN22e comprennent une meilleure capacité de virage grâce à la vectorisation du couple.

La Hyundai RN22e, un véhicule électrique concept conçu pour démontrer la technologie avancée E-GMP (Electric-Global Modular Platform) du constructeur automobile sud-coréen, a été gravement endommagée lors d’un accident survenu au Goodwood Festival of Speed. La RN22e, qualifiée de « laboratoire mobile » par Hyundai, offrait un aperçu de la vision future de la marque en matière de véhicules électriques de haute performance, ce qui fait de l’accident un sérieux contretemps pour le constructeur.

La voiture a été développée par la marque N de Hyundai en 2022 et témoigne de l’importance accordée par l’entreprise aux véhicules électriques axés sur la performance. La RN22e présentait une version raffinée de l’E-GMP de Hyundai, logée dans un design basé sur la IONIQ 6. L’une de ses principales innovations est la mise en œuvre d’un système de vectorisation du couple par double embrayage pour améliorer les sensations dans les virages, ce qui permet de gérer le poids plus élevé de la voiture et d’améliorer les performances générales.

Pour renforcer les performances de la RN22e sur circuit, Hyundai a également mis l’accent sur l’amélioration des systèmes de refroidissement et de freinage pour une meilleure endurance. Équipée d’étriers monoblocs à quatre pistons et d’un disque hybride de 400 mm, la RN22e a été conçue pour supporter le poids de son système électrique. Hyundai avait l’intention d’utiliser la RN22e pour étudier les mouvements dynamiques et le contrôle précis du lacet et de l’attaque des virages avec le freinage à récupération d’énergie.

Outre ses prouesses techniques, la RN22e a également été conçue pour offrir une expérience de conduite engageante et émotionnelle. Elle est dotée de fonctions telles que le N Sound+, qui produit un son à partir des haut-parleurs intérieurs et extérieurs pour une sensation de conduite plus immersive. En plus, il a incorporé la fonction N e-shift qui intègre les vibrations et la sensation de changement de vitesse avec le N Sound+.

La RN22e reprend les caractéristiques aérodynamiques du design « streamliner » de la IONIQ 6, avec des détails supplémentaires inspirés du sport automobile pour de meilleures performances. Hyundai a également utilisé des pièces imprimées en 3D pour réduire le poids tout en maintenant la rigidité pour une meilleure prise de virage.

Malgré cet accident déplorable, Hyundai devrait continuer à développer des technologies de pointe, car la marque souhaite continuer offrir des expériences de conduite dynamiques et exaltantes dans ses futurs modèles électrifiés. Le sort de la RN22e est actuellement incertain, car on ne sait pas encore si la voiture est réparable ou si elle finira à la ferraille. Néanmoins, les leçons tirées du développement et des essais de la RN22e continueront probablement à façonner les plans ambitieux de Hyundai pour le marché des véhicules électriques.