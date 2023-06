Le concept GR H2 Racing à hydrogène de Toyota Gazoo Racing fait ses débuts au Mans

Toyota dévoile le concept GR H2 Racing à hydrogène, marquant ainsi une étape importante dans le domaine du sport automobile durable.

Le GR H2 vise la neutralité carbone en combinant une dynamique palpitante et des émissions nulles dans les courses d’endurance.

Toyota a dévoilé son prototype de véhicule à moteur à hydrogène, le « GR H2 Racing », lors d’une conférence de presse organisée par l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) sur le circuit de la Sarthe en France. Dévoilé par Akio Toyoda, président de Toyota, le GR H2 Racing est développé en vue d’une future compétition, suite à la récente décision de l’ACO d’autoriser les véhicules à moteur à hydrogène à concourir aux côtés des véhicules électriques à pile à combustible dans la catégorie hydrogène de la course des 24 Heures du Mans.

Akio Toyoda a exprimé sa vision de la neutralité carbone dans le sport automobile sans compromis sur la performance ou l’enthousiasme, incarnant ainsi l’engagement de Toyota pour l’avenir de la mobilité durable. Il a souligné que la voiture de course GR H2 offre une dynamique palpitante et un couple formidable tout en restant sans émissions.

En outre, Toyoda a rendu hommage au centenaire de la course d’endurance des 24 heures du Mans, exprimant sa gratitude pour l’occasion unique que cette course renommée offre d’innover et d’affiner les technologies automobiles. Toyota a participé activement à diverses courses, notamment la Super Taikyu Series avec une Corolla à moteur à hydrogène, et l’IDEMITSU 1500 SUPER ENDURANCE 2022 sur le circuit international de Chang en Thaïlande, améliorant ainsi ses technologies dans des environnements réels et difficiles.

Les activités de Toyota dans le domaine de la course automobile reflètent son engagement à accélérer l’utilisation de l’hydrogène pour parvenir à une société neutre en carbone. Ces efforts contribueront également à la poursuite de la création de voitures conçues pour le sport automobile. C’est pourquoi l’entreprise attend avec impatience de participer à la nouvelle génération des 24 courses du Mans.

À cette occasion, le président de l’ACO, Pierre Fillon, a salué le défi lancé par Toyota, reconnaissant le projet hydrogène comme une étape cruciale vers la création de la catégorie Hydrogène dans la course des 24 Heures du Mans. Le dévoilement du concept GR H2 Racing marque non seulement un nouveau chapitre pour Toyota, mais souligne également l’engagement de la course d’endurance à promouvoir des solutions de mobilité durable.

Le concept Toyota GR H2 Racing sera présenté au « Village H2 » de l’ACO pendant la course du Mans ce week-end, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans la progression des sports motorisés à l’hydrogène.