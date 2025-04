Le Canada a imposé des droits de douane de 25 % sur certains véhicules de tourisme fabriqués aux États-Unis le 9 avril

Les droits de douane canadienne visent les voitures à essence, hybrides et électriques fabriquées aux États-Unis qui ne respectent pas les règles de contenu de l’ACEUM.

Les tarifs s’appliquent aux véhicules d’origine américaine qui ne sont pas entièrement conformes aux règles de contenu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Les véhicules touchés comprennent les modèles à essence, diesel, hybrides, hybrides rechargeables et électriques.

Les véhicules déjà en transit avant le 9 avril ne sont pas assujettis aux droits de douane de 25 %.

La guerre des tarifs est vaste et complexe. Pour la majorité d’entre nous, il est difficile d’en saisir toutes les subtilités. Voici une version simplifiée de ce que cela signifie si vous êtes un consommateur canadien à la recherche d’un nouveau véhicule.

Depuis le 9 avril 2025, le gouvernement du Canada a imposé un tarif de 25 % sur certains véhicules légers de tourisme fabriqués aux États-Unis. Cette mesure vise les véhicules qui ne respectent pas les règles d’origine de l’ACEUM, ainsi que les composants non canadiens et non mexicains dans des véhicules autrement conformes. C’est une réponse directe aux droits de douane imposés par les États-Unis sur le secteur automobile canadien.

Ces droits de douane s’appliquent uniquement aux véhicules considérés comme des produits originaires des États-Unis, selon le Règlement sur la détermination du pays d’origine aux fins du marquage des marchandises (pays de l’ACEUM). Un véhicule fabriqué aux États-Unis, mais qui ne respecte pas les exigences de contenu de l’ACEUM, sera visé, tout comme les composants non nord-américains inclus dans des véhicules partiellement conformes.

Les véhicules de tourisme touchés par ces nouveaux tarifs comprennent un large éventail de modèles, soit :

Véhicules à essence avec moteur de plus de 1 000 cm³ (codes SH 8703.22.00 à 8703.24.00) • Véhicules diesel allant de moins de 1 500 cm³ à plus de 2 500 cm³ (codes SH 8703.31.00 à 8703.33.00) • Véhicules hybrides non rechargeables (codes SH 8703.40.10, 8703.40.90, 8703.50.00) • Hybrides rechargeables (VHR) et véhicules électriques à batterie (VÉB) (codes SH 8703.60.10, 8703.60.90, 8703.70.00, 8703.80.00) • Autres types de véhicules non spécifiquement définis (code SH 8703.90.00)

D’autres véhicules utilitaires légers de moins de 5 tonnes, comme certaines fourgonnettes et camionnettes, sont aussi visés sous une série de codes distincts (série 8704).

Les véhicules qui étaient déjà en transit vers le Canada avant l’entrée en vigueur des tarifs sont exemptés.

Il est important de ne pas se fier à la marque pour déterminer si un véhicule sera tarifé. Par exemple, la majorité des VUS de BMW sont assemblés aux États-Unis, tandis que ceux d’Audi proviennent généralement d’Europe. Chez Honda, tous les modèles — sauf le CR-V (fabriqué au Canada et aux États-Unis) — comme le Passport ou l’Acura RDX, sont produits aux États-Unis. Même chose pour Kia, dont certaines versions des EV6 et EV9 sont construites aux États-Unis, alors que le Ford Mustang Mach-E est assemblé au Mexique.

Ces contre-mesures tarifaires canadiennes resteront en vigueur tant que les États-Unis ne lèveront pas leurs propres tarifs sur les produits automobiles canadiens. Donc, si vous n’avez pas encore commandé votre prochain véhicule, attendre pourrait vous éviter des frais additionnels. Autrement, envisagez de rechercher un modèle construit au Canada ou au Mexique. Une ressource utile à ce sujet est disponible via Automotive News.

Enfin, la liste complète des lignes tarifaires visées peut être consultée dans le Tarif des douanes et sur le site de l’Agence des services frontaliers du Canada.