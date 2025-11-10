Le budget fédéral canadien ne prévoit aucun rabais pour les véhicules électriques, et le programme commercial prendra fin

Ottawa n’accorde aucun nouveau financement au programme iZEV, malgré des signaux précédents de soutien.

Le budget fédéral omet le rabais pour les véhicules électriques malgré les engagements ministériels antérieurs.

Les ventes de VZE au Canada ont chuté de 30 % jusqu’en août, accentuant la pression sur les décideurs.

L’industrie réclame des politiques claires pour stimuler l’adoption des véhicules électriques dans un marché incertain.

Le budget fédéral du Canada, déposé le 4 novembre par le ministre des Finances François-Philippe Champagne, ne fait aucune mention d’un financement renouvelé pour le programme incitatif pour l’achat de véhicules zéro émission (iZEV), laissant planer l’incertitude quant à l’avenir des rabais destinés aux consommateurs.

Alors que le budget confirme la fin du programme des véhicules moyens et lourds zéro émission à la fin de l’exercice financier, il ne prévoit aucune nouvelle mesure de soutien pour les incitatifs destinés aux particuliers. Le programme iZEV, en vigueur depuis plusieurs années et offrant jusqu’à 5 000 $ à l’achat d’un véhicule zéro émission, a effectivement pris fin en janvier 2025, après l’épuisement de ses fonds à la suite d’un pic de ventes de fin d’année.

En réponse aux questions, un porte-parole du ministère des Finances a refusé de confirmer si une nouvelle initiative de rabais était prévue. Plus tôt cette année, la ministre de l’Industrie Mélanie Joly et la ministre de l’Environnement Julie Dabrusin avaient laissé entendre un possible retour des incitatifs pour les consommateurs, mais aucune mise à jour n’a été incluse dans le budget fédéral.

Ce manque de clarté inquiète l’ensemble du secteur automobile canadien. Selon Statistique Canada, les ventes de véhicules zéro émission (VZE) ont reculé d’environ 30 % sur un an jusqu’au mois d’août.

David Adams, président de Global Automakers of Canada, a déclaré que l’absence d’allocation budgétaire laisse entendre qu’un retour des rabais est peu probable à court terme. Il a ajouté que cette incertitude pourrait dissuader certains acheteurs potentiels, qui préfèrent attendre un éventuel retour des incitatifs.

Brian Kingston, président-directeur général de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, a également exprimé ses préoccupations, affirmant que les ventes de véhicules électriques ne montrent « aucun signe de reprise » sans soutien fédéral.

L’organisme Mobilité Électrique Canada a qualifié la situation d’« inquiétante », soulignant que les rabais destinés aux consommateurs sont essentiels pour assurer l’abordabilité et atteindre les cibles nationales de réduction des émissions. Le groupe a également critiqué la suppression progressive du soutien accordé aux acheteurs commerciaux de VZE.

Malgré l’absence de financement pour les rabais aux consommateurs, le budget fédéral signale des progrès concernant la norme sur la disponibilité des véhicules électriques, également appelée mandat VZE. À la suite d’un examen de politique de 60 jours, le gouvernement a indiqué que d’autres mesures seraient annoncées « au cours des prochaines semaines ». Le ministère des Finances n’a pas confirmé si cette annonce inclura des décisions sur les rabais.