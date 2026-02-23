Le boom des centres de données d’IA menace l’industrie automobile avec une nouvelle pénurie

GM et Ford se préparent à une hausse des coûts des semi-conducteurs et à des contraintes d’approvisionnement, alors que la demande liée à l’IA menace les priorités mondiales de production de mémoire.

Les centres de données d’IA entraînent de fortes hausses des prix de la DRAM à l’échelle mondiale.

L’automobile ne représente qu’une faible part des revenus totaux de la DRAM.

Les constructeurs de Detroit anticipent des impacts de coûts de l’ordre de milliards de dollars liés aux pressions sur la mémoire.

Des analystes du secteur automobile préviennent que les constructeurs pourraient bientôt faire face à un resserrement de l’approvisionnement en puces de mémoire vive dynamique (DRAM), en particulier les variantes DDR4 largement utilisées dans les systèmes d’infodivertissement et d’aide avancée à la conduite.

Contrairement à la crise des microprocesseurs qui a paralysé les usines d’assemblage mondiales pendant la pandémie, le risque actuel se concentre sur les produits de mémoire qui permettent le traitement de l’intelligence artificielle, les postes de conduite numériques et les architectures système-sur-puce (SoC). Ces composants deviennent de plus en plus essentiels aux plateformes de véhicules définis par logiciel.

L’expansion rapide des centres de données d’IA redéfinit les priorités de production des semi-conducteurs. Les fabricants de mémoire orientent leurs capacités vers des produits DDR5 et de mémoire à large bande passante à plus forte marge, destinés aux serveurs. Ce virage rend les DDR4 héritées et leurs variantes plus vulnérables et moins attrayantes à produire.

Selon UBS Group AG, certaines entreprises signalent des hausses de prix de la DRAM de plus de 100 %. La firme estime que les constructeurs automobiles pourraient absorber environ 80 % des coûts plus élevés répercutés par les fournisseurs. Le contenu en DRAM par véhicule est évalué entre 25 $ US et 150 $ US.

Les marques haut de gamme et les fabricants de véhicules électriques sont davantage exposés. Les constructeurs qui déploient des architectures électriques zonales dépendent de plateformes SoC intégrant l’ADAS, l’infodivertissement et les commandes du véhicule. Des entreprises comme Tesla et Rivian s’appuient fortement sur des systèmes gourmands en mémoire, ce qui limite leur capacité à retirer des fonctionnalités si des pénuries se concrétisent.

Les constructeurs traditionnels pourraient conserver une certaine flexibilité en ajustant le contenu optionnel. Toutefois, Ford et GM passent eux aussi à des plateformes informatiques centralisées, ce qui accroît leur dépendance à une mémoire avancée.

GM a récemment indiqué que la DRAM, les pressions liées aux devises étrangères et les hausses tarifaires du cuivre et de l’aluminium pourraient ajouter entre 1 milliard $ US et 1,5 milliard $ US aux dépenses annuelles. Ford a projeté environ 1 milliard $ US de coûts supplémentaires connexes en 2026, citant les prix de la DRAM et l’inflation, tout en s’attendant à des réductions compensatoires ailleurs.

La concentration de l’offre ajoute une autre couche de risque. Plus de 90 % de la production mondiale de DRAM est contrôlée par Samsung Electronics, SK Hynix inc. et Micron Technology inc. Micron a prévu une augmentation de plus de quatre fois d’une année à l’autre du bénéfice par action trimestriel, tandis que SK Hynix rapporte que sa capacité de production pour 2026 est entièrement allouée. Visteon Corp., un autre fournisseur, a récemment identifié une hausse de 50 % d’une année à l’autre de la demande de mémoire à la fin de l’an dernier, soit cinq fois le niveau habituel.

Les analystes notent qu’une capacité mondiale suffisante existe aujourd’hui, mais que la rentabilité pourrait déterminer l’allocation. Si les fabricants de puces privilégient les applications serveur à plus forte marge, les constructeurs automobiles pourraient sécuriser l’approvisionnement, mais à un prix plus élevé. Avec le temps, une migration vers la DDR5 pourrait devenir nécessaire, alors que la capacité de fabrication favorise de plus en plus les mémoires de nouvelle génération.

Source: Detroit News