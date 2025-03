L’Audi R8 reviendrait sous forme hybride rechargeable

La supervoiture allemande calquerait le modèle de la Lamborghini Temerario.

Dans sa livrée R8 Performance, la voiture pourrait surpasser le cap des 1 000 chevaux.

Au fil des années, la pertinence de la voiture sport s’est effritée à une vitesse fulgurante. Plusieurs raisons expliquent ce déclin de la catégorie la plus racée de l’industrie, mais disons que l’aspect pratique inférieure à celui d’un VUS fait partie des causes. Et avec des chiffres de ventes plus bas, les stratèges des constructeurs ont de plus en plus de misère à justifier la présence de ces bolides dans les salles d’exposition.

Mais, la voiture sport n’a pas dit son dernier mot. D’ailleurs, dans le camp des quatre anneaux, l’Audi R8 serait sur le point d’effectuer un retour sous la forme d’une hybride rechargeable, selon un article paru sur le site web de la publication britannique Autocar. Le parallèle entre cette future Audi R8 et la plus récente des supervoitures Lamborghini est facile à faire, la R8 qui a partagé ses organes mécaniques avec la Gallardo dans un premier temps, puis avec l’Huracan lorsque celle-ci s’est amenée sur le marché.

Avec la Lamborghini Temerario présentée plus tôt en 2024 (en tant que modèle 2025), la table est mise pour que le constructeur allemand reprenne la recette qui a plutôt bien fonctionné durant deux générations.

Rappelons que cette nouvelle Temerario a dit adieu à son vénérable moteur V10 au profit d’un moteur V8 biturbo de 4,0-litres, l’engin qui livre à lui seul une puissance de 789 chevaux et un couple maximal de 538 lb-pi. Mais, en greffant trois moteurs électriques (deux sur l’essieu avant et un troisième entre le V8 et la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports) à l’équation, la puissance pourrait grimper à 907 chevaux. Bien entendu, une batterie montée à bord autoriserait de courtes distances en ville en mode purement électrique, question de ne pas alerter tout le quartier lors du retour à la maison.

La publication britannique va même plus loin dans ses prédictions, alors qu’elle indique que la nouvelle R8 pourrait être dévoilée en même temps que les variantes plus puissantes que cette Lamborghini à motorisation hybride rechargeable. D’ailleurs, si on se fie aux premiers rapports et à la position de la R8 dans l’organigramme du géant Volkswagen, une R8 Performance pourrait, en principe du moins, surpasser le cap des 1 000 chevaux.

Le dévoilement serait prévu l’an prochain pour une commercialisation quelque part en 2027. Reste maintenant à voir si Audi ira de l’avant avec un tel projet.