Audi élargit sa gamme Q4 e-tron avec une nouvelle variante 40 e-tron

Audi enrichit la gamme Q4 e-tron d’une nouvelle variante offrant une plus grande autonomie, une recharge plus rapide et une connectivité améliorée.

La Q4 40 e-tron 2026 est équipée d’une batterie de 63 kWh, offrant jusqu’à 423 km (WLTP) d’autonomie électrique.

La charge rapide DC de 165 kW permet une charge de 10 à 80 % en seulement 24 minutes.

Le ChatGPT intégré et l’Audi application store améliorent les fonctions de commande vocale, d’infodivertissement et de connectivité.

Audi a lancé une nouvelle variante d’entrée de gamme du Q4 e-tron, dotée d’une plus grande autonomie et d’une meilleure connectivité. Le VUS entièrement électrique 2026 Q4 40 e-tron est désormais équipé d’une batterie de 63 kWh (59 kWh net), offrant une autonomie de 412 km (WLTP) pour la version standard et de 423 km (WLTP) pour la version Sportback. Équipé d’un moteur électrique de 150 kW (201 ch) monté sur l’essieu arrière, le Q4 40 e-tron passe de 0 à 100 km/h en 8,1 secondes et atteint une vitesse maximale de 160 km/h.

L’Audi Q4 40 e-tron 2026 prend en charge la charge rapide DC jusqu’à 165 kW, permettant à la batterie de se recharger de 10 à 80 % en 24 minutes dans des conditions optimales. Le conducteur peut activer manuellement le préconditionnement de la batterie via le système MMI afin d’optimiser l’efficacité de la charge. Un rappel de maintenance prédictive dans l’application myAudi fournit également des mises à jour en temps réel sur les composants du véhicule, tels que les plaquettes de frein et la batterie 12V.

Les améliorations en matière de connectivité comprennent un magasin d’applications Audi intégré accessible via le système MMI, qui permet d’utiliser directement diverses applications d’actualités, de divertissement et de navigation. Un forfait de données de 25 Go pendant un an est inclus, activé par l’intermédiaire de Cubic Telecom. Le véhicule est également équipé d’un assistant vocal amélioré avec intégration du ChatGPT, qui permet de commander vocalement la navigation, les réglages de climatisation et les fonctions d’infodivertissement.

Les spécifications canadiennes, les prix et les délais de livraison ne sont pas encore connus. Cependant, sur certains marchés européens, le Q4 40 e-tron offre une capacité de remorquage allant jusqu’à 1 200 kg, en fonction de l’inclinaison. L’équipement de série comprend l’Audi MMI navigation plus, un cockpit virtuel Audi de 10,25 pouces, un couvercle de coffre électrique et des sièges avant chauffants.

L’Audi Q4 45 e-tron 2025 à moteur unique est actuellement commercialisée à partir de 59 950 $. Sa batterie de 80 kWh (76,6 kWh net) offre une autonomie de 463 km. Si la Q4 40 e-tron est proposée ici, nous pensons que son prix oscillera entre 52 000 et 55 000 $ et que son autonomie RNCan sera plus proche de 350 km (spécifications très similaires à celles de la VW ID.4 de base).