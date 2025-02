Lamborghini donne plus de détails sur le groupe motopropulseur hybride V8 biturbo à haut rendement Temerario

Le nouveau groupe motopropulseur de Lamborghini associe un moteur V8 à 10 000 tours/minute à la technologie hybride.

La Lamborghini Temerario est équipée d’un V8 biturbo de 4,0 litres nouvellement développé avec une ligne rouge à 10 000 tr/min.

Un système hybride à trois moteurs électriques porte la puissance totale à 907 ch pour des performances accrues.

L’ingénierie inspirée du sport automobile comprend un vilebrequin à plat, des bielles en titane et des composants revêtus de DLC.

Lamborghini a présenté la Temerario, la remplaçante de la Huracán. Cette super voiture de sport hybride est équipée d’un nouveau moteur V8 biturbo associé à trois moteurs électriques. Conçu et fabriqué au siège de Lamborghini à Sant’Agata Bolognese, le groupe motopropulseur délivre une puissance totale de 907 ch et permet au véhicule d’accélérer de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 340 km/h.

Le cœur du Temerario est un moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 800 ch entre 9 000 et 9 750 tr/min. Entre 4 000 et 7 000 tr/min, le couple maximal du moteur est de 538 lb-pi. Des technologies dérivées du sport automobile soutiennent la nature à haut régime du moteur, notamment un vilebrequin à plat pour une dynamique des fluides optimale et des bielles en titane pour réduire le poids et la masse en rotation.

Le système hybride comprend un moteur électrique placé entre le moteur V8 et la boîte de vitesses, ce qui améliore la réponse à bas régime et adoucit la transmission de la puissance lors des changements de vitesse. Les deux turbocompresseurs, montés en configuration « hot V » (au centre du V) optimisent la gestion thermique et améliorent l’efficacité à haute vitesse.

Lamborghini a incorporé des éléments dérivés de la course automobile, tels que des linguets recouverts de carbone diamanté (DLC), afin d’accroître la durabilité. Cela permet au moteur de fonctionner à des vitesses allant jusqu’à 11 000 tr/min. La combinaison de la turbocompression et de l’assistance hybride reproduira le caractère à haut régime du précédent V10 à aspiration naturelle de Lamborghini, mais avec le couple et l’efficacité accrus de la technologie moderne de l’induction forcée.