L’Alfa Romeo Junior Veloce pourrait arriver en Amérique du Nord

Alfa Romeo est un constructeur automobile italien renommé en quête de volume. La Tonale récemment lancée, bien qu’intéressante, ne génère pas le trafic dont les concessionnaires ont besoin. C’est pourquoi Alfa Romeo envisage d’introduire sa Junior Veloce à hayon entièrement électrique sur les marchés nord-américains.

La gamme actuelle d’Alfa Romeo se compose de trois modèles propulsés par des moteurs à combustion interne : la berline Giulia, le crossover Stelvio et le crossover hybride Tonale. Connue pour ses véhicules sportifs et de luxe, Alfa Romeo s’est taillé une place de choix, mais cela ne suffit plus. L’entreprise doit étendre sa présence et s’adapter à la demande croissante de véhicules électriques (VE).

L’Alfa Romeo Junior, né Milano, a été officiellement dévoilé en avril dernier. La voiture à hayon haute performance est devenue la Junior moins d’une semaine après sa mise en service, afin de satisfaire le gouvernement. Le petit multisegment à hayon est conçu pour offrir des performances impressionnantes qui s’accordent avec l’esthétique toujours très soignée d’Alfa Romeo. Elle est équipée d’un moteur électrique de 281 chevaux qui lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 200 km/h. Construite sur l’architecture eCMP2, elle est dotée d’une batterie de 54 kWh.

Une nouvelle de GMAuthority indique qu’Alfa Romeo évalue le potentiel de la Junior Veloce en Amérique du Nord. Les États ciblés pour son lancement potentiel comprennent la Californie et d’autres États qui adhèrent aux normes d’émissions CARB de la Californie. Bien que cela ne soit pas précisé, des provinces comme le Québec et la Colombie-Britannique, des régions favorables aux VE, seraient également des marchés favorables pour le petit VE italien.

Le prix estimé de la Junior Veloce est d’environ 42 000 $ US, soit environ 50 000 $ CAN, ce qui la place en position concurrentielle par rapport aux autres VE de son segment. À noter que la Junior Veloce sera produite en Pologne, évitant ainsi les droits de douane imposés aux VE fabriqués en Chine.

Deux petits véhicules électriques à venir, le Volvo EX30 et la Mini Cooper tout électrique, sont tous deux fabriqués en Chine et leur prix sera probablement bien supérieur à 50 000 dollars, voire plus proche de 60 000 $. La Hyundai Kona, dont le prix est légèrement supérieur à 46 000 $, et la Bolt de nouvelle génération, dont le prix de vente devrait avoisiner les 50 000 $, seront ses principales concurrentes. La Fiat 500e pourrait également faire son apparition sur le radar.

Nous espérons qu’Alfa Romeo nous en dira plus dans les mois à venir.