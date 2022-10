L’Acura NSX de retour en 2026 sous forme électrique?

Ce n’est pas la première fois qu’on entend des rumeurs à propos du retour de l’écusson NSX sur le capot d’une voiture exclusivement électrique dans l’avenir de la marque. Lors de la présentation de la toute dernière Acura NSX – en livrée Type S – plus tôt au printemps, le vice-président et porte-parole de la marque, Jon Ikeda, avait déjà indiqué que la NSX serait de retour sous une forme électrique.

Or, le principal intéressé vient de réaffirmer son appui au retour du modèle, cette fois à l’occasion d’une entrevue organisée par le magazine Nikkei Asia. Si on se fie aux dires de la tête dirigeante, il y aura une troisième génération de la NSX. On peut d’ailleurs observer l’évolution du modèle avec la première munie d’un V6 atmosphérique et d’une boîte manuelle, la deuxième avec un V6 biturbo et trois moteurs électriques et une boîte à double embrayage, tandis que la troisième sera clairement électrique, possiblement avec un rouage intégral et une paire de moteurs.

Jon Ikeda a également indiqué que la future NSX ne serait pas seulement une voiture idéale pour les accélérations en ligne droite. C’est à souhaiter, car les deux premières versions du modèle ont prouvé leur agilité au fil des décennies, que ce soit en circuit fermé ou simplement sur une route secondaire sinueuse.

Qui plus est, M. Ikeda a également ajouté que la décision du retour de la NSX ne lui revenait pas; que cette responsabilité était davantage celle du président et chef de la direction de Honda, M. Toshihiro Mibe.

Selon la publication, des personnes familières avec le dossier se sont avancé sur le moment où Honda et Acura voudraient ramener le nom NSX au sein du groupe et ce moment serait 2026, ce qui coïnciderait avec l’introduction de la nouvelle plateforme e:Architecture dédiée à la propulsion électrique et entièrement conçue par Honda.

Rappelons que les deux premières incursions dans le créneau électrique seront basées sur la plateforme Ultium développée par GM, Acura qui va ramener le nom ZDX au sein de sa gamme de véhicules utilitaires, tandis que Honda planche actuellement sur le Prologue, un autre multisegment électrique attendu quelque part en 2024.

On verra bien si ces rumeurs sont véridiques dans quelques années, mais pour l’instant, les prochains mois seront principalement axés sur la performance alors que les stratèges d’Acura travaillent déjà sur la version Type S de la berline Integra.