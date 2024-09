La Volkswagen Taos 2025 est plus puissante et son nez ressemble à celui d’une voiture de golf

La DSG abandonnée au profit d’une boîte automatique classique

Nouveaux dispositifs de sécurité sur toute la ligne

Un nouveau nez, un moteur amélioré et une nouvelle transmission plus douce. Tels sont les principaux changements apportés au Volkswagen Taos 2025 par VW, qui met à jour son plus petit multisegment.

Des concurrents plus puissants signifient que VW a dû renforcer le moteur turbo de 1,5 litre du Taos 2025. Grâce à quelques petites modifications internes, un nouveau refroidisseur intermédiaire et de nouveaux injecteurs de carburant, le moteur développe désormais 174 ch au lieu de 158. Les modèles Taos à transmission intégrale recevront également une nouvelle boîte automatique à huit rapports au lieu de la boîte DSG à sept rapports, car le constructeur a expliqué que les acheteurs n’aimaient pas la boîte DSG, plus sportive (et plus encombrante), dans un crossover. Les modèles à traction avant étaient déjà équipés de la boîte automatique, ils restent donc inchangés.

Un nouveau nez qui ressemble beaucoup à celui de la Jetta 2025 remplace les grilles béantes des Taos précédentes. Il s’agit d’un petit changement, mais il nous fait davantage penser à une Volkswagen. Les phares à DEL sont désormais de série, et la barre de feux arrière ressemble à celle qui équipe les grands modèles Atlas. De nouvelles teintes de peinture et de nouvelles jantes complètent le lifting.

À l’intérieur, le Taos reçoit un nouvel écran central de 8,0 pouces. Il est désormais flottant et non plus intégré au tableau de bord, ce qui constitue une régression esthétique, mais la fonctionnalité du nouveau matériel devrait être améliorée. La climatisation bizone est désormais de série, et elle utilise le nouveau design Climatronic de VW, avec des curseurs tactiles au lieu de boutons ou de cadrans.

Une mise à jour de la suite de sécurité apporte l’assistance au voyage et le régulateur de vitesse adaptatif à toutes les catégories. L’aide au stationnement avant et arrière est désormais disponible en option.

La Volkswagen Taos 2025 devrait arriver chez les concessionnaires au début de l’année 2025. Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais il faut s’attendre à une légère augmentation par rapport au prix de départ actuel de 27 395 $.