La Volkswagen Jetta GLI conserve sa boîte de vitesses manuelle à 6 rapports pour le renouvellement de 2025

La Jetta 2025 rafraîchie présente un style extérieur modernisé, un nouveau design intérieur et un écran d’infodivertissement de 8 pouces de série.

Le modèle GLI conserve l’option d’une transmission manuelle à six vitesses, ainsi qu’une transmission automatique à double embrayage à sept vitesses.

La nouvelle gamme Jetta offre des équipements de série supplémentaires dans toutes les versions.

La Volkswagen Jetta et sa variante sportive GLI reçoivent des mises à jour non négligeables pour l’année modèle 2025, apportant un style plus affûté et de nouvelles caractéristiques au segment des berlines compactes. Voiture la plus vendue par Volkswagen en Amérique du Nord depuis son lancement en 1980, la Jetta continue d’évoluer tout en conservant ses principaux attributs de style, de qualité, de sécurité et de valeur.

Les mises à jour extérieures pour 2025 comprennent des boucliers avant et arrière révisés, modernisant l’apparence de la Jetta. La partie avant présente de nouveaux designs de calandre et des phares à DEL, avec une barre lumineuse en option sur les modèles Comfortline et supérieurs. À l’arrière, un couvercle de coffre redessiné intègre une barre lumineuse standard reliant les feux arrière. De nouvelles options de jantes, notamment des alliages en aluminium de 17 pouces pour les modèles Comfortline et des alliages de 18 pouces pour les versions Highline et GLI, améliorent encore l’attrait visuel de la Jetta. Deux nouvelles couleurs extérieures, Monterey Blue Pearl et Monument Gray, s’ajoutent à la palette pour 2025.

À l’intérieur, la Jetta bénéficie d’une mise à jour complète. Le nouveau design du tableau de bord intègre un écran tactile flottant de 8 pouces pour l’infodivertissement, de série sur tous les modèles. La console centrale est désormais équipée de série de la climatisation automatique Climatronic Touch.

Les matériaux des sièges et les couleurs de l’intérieur ont été rafraîchis dans toute la gamme Jetta. Le modèle Trendline de base propose des sièges en tissu Rhombus en noir Titan ou en gris Storm. Les versions Comfortline présentent de nouvelles surfaces de sièges en similicuir Microcloud perforé et bicolore dans les combinaisons gris/noir Titan ou bleu Seawall/gris Storm. Les modèles Highline sont équipés de sièges en cuir Vienna perforé en Gris/Noir Titan ou dans une nouvelle option Marron/Noir Titan. La GLI se distingue par des sièges en cuir viennois perforé unique en gris/croûte rouge/noiritan avec des surpiqûres contrastantes rouges.

Sous le capot, la Jetta de série conserve son moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre, qui développe 158 chevaux. Ce moteur est associé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports, ce qui permet d’équilibrer les performances et l’efficacité énergétique. La Jetta GLI continue d’offrir un moteur turbocompressé de 2,0 L plus puissant, développant 228 chevaux et 258 lb-pi de couple. Notamment, la GLI conserve l’option d’une boîte manuelle à six vitesses, disparue des GTI et Golf R 2025, aux côtés de la boîte automatique à sept vitesses et double embrayage disponible. On remarque que la transmission manuelle a été retirée de la Jetta régulière…

Sur le plan de la sécurité, la Jetta 2025 est équipée de série du système IQ.DRIVE sur tous les modèles. Cet ensemble de fonctions avancées d’aide à la conduite comprend l’assistance au déplacement, l’assistance frontale, la surveillance active des angles morts, l’alerte de trafic arrière, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de la trajectoire et l’assistance d’urgence.

Les Volkswagen Jetta et Jetta GLI 2025 rafraîchies devraient arriver chez les concessionnaires américains d’ici la fin du troisième trimestre 2024. Les spécifications et détails canadiens devraient être disponibles sous peu.