La Volkswagen ID.7 recevra une version GTX plus sportive en septembre

Volkswagen dévoilera cette nouvelle version de sa future berline électrique au salon de l’auto de Munich.

Les rumeurs veulent que l’ID.7 GTX utilise le même moteur avant que l’ID.4 GTX.

Les éléments distinctifs incluront des garnitures noir brillant et des coutures rouges.

Moins d’un mois après avoir lancé la berline électrique ID.7 simultanément en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, Volkswagen a déjà dévoilé une version plus sportive qui arrivera en septembre.

Considérée comme le fleuron de la gamme électrique ID. de VW, l’ID.7 sera la prochaine à recevoir le traitement GTX plus dynamique dans le courant de l’année.

Présent sur des modèles tels que l’ID.4 et l’ID.5 en Europe, ce niveau de finition se caractérise par des éléments tels que des touches de noir brillant, des pare-chocs plus agressifs et des jantes au design spécifique qui en font la « GTI des VÉ ».

Il en sera de même pour l’ID.7 puisque, bien qu’il n’ait pas révélé beaucoup de détails, Volkswagen a confirmé que ce modèle se distinguera de la berline régulière par des accents noirs, un toit noir et des vitres assombries.

À l’intérieur, l’ID.7 GTX sera reconnaissable à ses surpiqûres rouges et sera équipée des derniers logiciels embarqués de VW, tout comme l’ID.7 ordinaire.

Puisque le constructeur affirme que le véhicule électrique sportif offrira une transmission intégrale de série, les rumeurs affirment qu’il utilisera le même moteur avant de 107 chevaux que l’ID.4 GTX.

Combiné au moteur arrière standard de 282 chevaux, cela pourrait donner à la version GTX une puissance proche de 390 chevaux.

Bien sûr, cette augmentation des performances se fera au détriment de l’autonomie, mais il est encore trop tôt pour savoir quelle sera la différence entre les modèles GTX et les modèles ordinaires de l’ID.7.

À titre de comparaison, le modèle à propulsion équipé d’une batterie de 77 kWh devrait avoir une autonomie d’environ 300 miles (483 kilomètres) selon l’EPA.

Les acheteurs européens se verront proposer une batterie plus importante de 86 kWh et il est possible qu’elle fasse partie de l’équipement standard de la GTX.

Alors que l’ID.4 GTX n’a pas encore été proposée aux États-Unis et au Canada, l’ID.7 GTX pourrait arriver sur nos routes puisque Volkswagen semble vouloir faire de cette nouvelle berline un produit véritablement mondial.

De plus amples informations seront disponibles après le lancement de l’ID.7 GTX au salon de l’automobile de Munich, qui se tiendra du 5 au 10 septembre.