La Volkswagen ID.4 sera présente dans le film «Ant-Man et La Guêpe : Quantumania» de Marvel

Un partenariat avec les Studios Marvel donnera aussi lieu à des contenus exclusifs et une apparence sur le tapis rouge pour VW.

Le véhicule sera la voiture familiale du super-héros.

La première du film aura lieu plus tard en février.

Volkswagen a annoncé une collaboration avec Marvel Studios qui verra sa voiture électrique ID.4 figurer dans le prochain film « Ant-Man and The Wasp : Quantumania ».

Le VUS électrique sera utilisé comme la voiture familiale du super-héros dans le film et il fera une apparition sur le tapis rouge lors de la première du film à Los Angeles plus tard ce mois-ci.

En plus du placement de produit dont bénéficiera son VÉ dans le film, Volkswagen déploiera une campagne publicitaire connexe sur les médias sociaux, à la télévision et dans les salles de cinéma.

Cette publicité a été créée par l’équipe des partenariat du Walt Disney Studios et elle comportera un contenu personnalisé la reliant au Marvel Cinematic Universe et à Ant-Man, ainsi que des effets spéciaux créés par l’équipe primée de Framestore.

Le spot publicitaire montrera l’ID.4 en train de rétrécir et de grandir, et il devrait suivre un scénario spécifique.

Une featurette supplémentaire donnera un aperçu des coulisses de la réalisation du film et du placement de l’ID.4 pendant la production.

Selon Volkswagen, la franchise Ant-Man a été choisie parce que c’est l’un des super-héros les plus sympathiques du catalogue Marvel et aussi parce que son personnage correspond le mieux à la marque, citant son authenticité et son sens de l’humour.

Le responsable du Global Branded Entertainment de VW affirme que la narration émotionnelle, telle qu’elle peut être réalisée grâce aux partenariats avec les studios de cinéma, est très importante pour toute marque.

Les films Marvel étant très populaires dans le monde entier, le constructeur automobile espère toucher des millions de personnes dans le monde et sensibiliser le public à ses véhicules électriques actuels et futurs.