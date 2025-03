La valeur marchande de Tesla chute de 700 milliards de $ à la suite d’une baisse des ventes au niveau mondial

Les ventes chutent fortement sur les marchés clés, notamment au Canada, en Allemagne et en Chine

Les ventes mondiales de Tesla ont fortement baissé, notamment en Allemagne, en Australie, en Chine et au Canada.

L’action efface 700 milliards de $ de gains, les investisseurs réagissant à la faiblesse des ventes et aux difficultés du marché.

Au Canada, les ventes de Tesla s’effondrent après la réduction des subventions et la hausse des prix, qui se traduisent par une augmentation des coûts pouvant atteindre 21 000 $.

Tesla connaît une forte baisse des ventes de véhicules sur ses principaux marchés, notamment l’Allemagne, la Chine et le Canada. Cette baisse intervient alors que la concurrence s’intensifie, que les incitations gouvernementales changent et que la demande des consommateurs s’affaiblit.

Les difficultés de l’entreprise ne se limitent pas à des chiffres de vente alarmants. Les difficultés de production et l’engagement politique du PDG Elon Musk suscitent l’inquiétude des investisseurs. Les analystes estiment que les espoirs de Tesla de bénéficier de l’influence de Musk dans la politique américaine ne se sont pas concrétisés, tandis que les problèmes opérationnels continuent de s’accumuler. L’action Tesla a clôturé à 262,67 $ le 7 mars, en baisse de 0,3 %, marquant un net recul par rapport aux gains enregistrés après les élections.

« Le pari sur la montée en flèche des actions de Tesla en raison de l’engagement politique de Musk n’a pas fonctionné jusqu’à présent », a déclaré Adam Sarhan, fondateur de 50 Park Investments.

Chute des ventes en Allemagne, en Australie et en Chine

Les ventes mondiales de Tesla ont chuté de manière significative en 2025, en particulier en Allemagne, en Australie et en Chine.

Allemagne : Les ventes de Tesla ont chuté de 59,5 % en janvier et de 76,3 % en février par rapport à l’année précédente. Cette baisse s’est produite malgré une augmentation de 30,8 % des ventes globales de véhicules électriques à batterie (VE) dans le pays.

: Les ventes de Tesla ont chuté de 59,5 % en janvier et de 76,3 % en février par rapport à l’année précédente. Cette baisse s’est produite malgré une augmentation de 30,8 % des ventes globales de véhicules électriques à batterie (VE) dans le pays. Australie : Les livraisons ont chuté de 65,5 % au cours des deux premiers mois de 2025, et les ventes de février ont chuté de 71,9 % par rapport à l’année précédente.

: Les livraisons ont chuté de 65,5 % au cours des deux premiers mois de 2025, et les ventes de février ont chuté de 71,9 % par rapport à l’année précédente. Chine: Les ventes de Tesla en février ont chuté de 49,16 % par rapport au même mois en 2024, selon les données de l’Association chinoise des voitures particulières. Ce recul intervient dans un contexte de concurrence accrue de la part des fabricants nationaux de véhicules électriques, tel que BYD.

Les ventes au Canada affectées par les réductions de subventions et les hausses de prix

Les ventes de Tesla au Canada ont également chuté au début de l’année 2025, avec une baisse des immatriculations d’environ 70 % en janvier par rapport à décembre 2024.

La baisse des ventes de Tesla au Canada est due à l’arrêt du programme fédéral iZEV et de certaines subventions provinciales. Ces mesures ont supprimé des incitations clés pour les acheteurs de véhicules électriques et ont eu un impact sur Tesla et d’autres fabricants comme Chevrolet, Ford, Kia et Hyundai. En outre, Tesla a augmenté certains de ses prix en janvier 2025, jusqu’à 21 000 $, ce qui rend ses véhicules moins abordables pour les consommateurs.