La Toyota Crown 2025 offre plus de technologie et de commodité

La Crown 2025 ajoute des aides à la conduite

Le modèle Platinum reçoit quatre roues directrices

Toyota ajoute quelques joyaux supplémentaires à la Crown 2025. La grande berline ajoutera de nouvelles fonctions d’assistance à la sécurité sur les versions Limited et ajoutera la direction arrière et un affichage tête haute pour la Crown Platinum.

Les deux versions de la Toyota Crown 2025 seront toujours équipées de groupes motopropulseurs hybrides. La Limited reçoit une version plus sédentaire avec un quatre cylindres de 2,5 litres et deux moteurs électriques, ce qui lui confère une puissance de 236 ch, une transmission intégrale et une consommation combinée de 5,7 litres aux 100 km. La Platinum utilise le système Hybrid Max avec un quatre cylindres turbo de 2,4 litres. Il consomme 7,8 L/100 km, mais développe 340 ch et 400 lb-pi.

Le nouveau kit de la Crown Limited pour 2025 comprend des alertes de trafic transversal à l’avant, une aide au changement de voie et une caméra de surveillance du conducteur. Il ajoute également une fonction de clé numérique et un moniteur de caméra panoramique, ainsi que l’assistance embouteillage au système de croisière adaptatif, qui vous permet de conduire sans intervention dans les situations d’arrêt et de redémarrage à basse vitesse. Les acheteurs de la version Limited bénéficieront également d’une nouvelle option d’intérieur brun, qui vient s’ajouter au macadamia et au noir.

Les modèles Platinum 2025 Crown disposent déjà de toutes ces options. Ils bénéficieront d’une direction arrière dynamique, qui devrait améliorer la maniabilité en ville et la stabilité sur l’autoroute. Un affichage tête haute avec navigation est nouveau cette année, de même qu’un volant électrique inclinable et télescopique avec fonction de mémorisation et un coffre électrique à détection de coups de pied.

Les changements s’accompagnent également d’un changement de prix. La Toyota Crown Limited 2025 est proposée à partir de 54 387 $, contre 51 990 $ auparavant. La version Platinum est proposée à partir de 63 820 $, contre 61 690 $ auparavant. Les deux modèles sont disponibles chez les concessionnaires dès maintenant.