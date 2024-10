La Toyota Corolla 2025 bénéficie d’une technologie actualisée et d’un plus grand nombre d’options hybrides

– La Corolla 2025 offre dix configurations, dont des modèles à essence et des modèles hybrides avec traction intégrale en option.

– Le Toyota Safety Sense 3.0 de série et le système multimédia sans fil améliorent la sécurité et la commodité sur tous les modèles.

– Le prix commence à 23 670 $, et les versions sont conçues pour répondre à différents besoins, du modèle économique aux options haut de gamme.

Toyota Canada a présenté la berline Corolla 2025, désormais disponible en dix configurations différentes. Toutes les versions offrent un mélange d’abordabilité, de technologie de pointe et de diverses options de groupes motopropulseurs, y compris la traction intégrale sur les modèles hybrides. Avec un PDSF de 23 670 $, la dernière Corolla devrait continuer à être l’une des voitures compactes les plus vendues au Canada.

La Toyota Corolla 2025 conserve son design extérieur dynamique (pour une Corolla), avec une calandre en nid d’abeille, des phares à DEL en forme de J et des roues acérées. La série L adopte une esthétique classique, tandis que la série S, plus sportive, rehausse le design avec des roues plus grandes, un becquet arrière et des échappements à double embout.

À l’intérieur, le poste de pilotage de la Corolla, centré sur le conducteur, est doté de commandes souples et de matériaux de qualité supérieure, tandis que le tableau de bord est conçu pour améliorer la visibilité. Les versions supérieures offrent des éléments de luxe tels que la sellerie Softex, des sièges chauffants et un système audio JBL.

La Corolla 2025 est équipée du système multimédia de Toyota, qui est désormais de série sur tous les modèles. Ce système intègre Apple CarPlay et Android Auto sans fil, avec un écran plus grand de 10,5 pouces disponible sur la version XSE.

La sécurité reste une priorité, la Corolla 2025 étant équipée de série du système Toyota Safety Sense 3.0 sur tous les modèles. Cet ensemble de technologies d’aide à la conduite comprend l’alerte pré-collision, l’alerte de sortie de voie et le régulateur de vitesse adaptatif.

La Corolla 2025 offre des options de motorisation essence et hybride. Les modèles à essence sont équipés d’un moteur quatre cylindres de 2,0 litres associé à une transmission à variation continue Direct Shift (CVT), développant une puissance de 169 chevaux et un couple de 151 lb-pi.

Les modèles Corolla Hybrid sont équipés d’un moteur quatre cylindres de 1,8 litre, d’une CVT à commande électronique et d’une batterie lithium-ion pour ceux qui recherchent une plus grande efficacité. Le groupe motopropulseur hybride développe 138 chevaux et offre une économie de carburant impressionnante de 4,4 L/100 km (combinée ville et autoroute). Les modèles hybrides offrent également une option de transmission intégrale, alimentée par des moteurs électriques distincts montés à l’arrière qui fournissent une traction supplémentaire en cas de besoin.

Gamme de prix Toyota Corolla 2025