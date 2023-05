La Toyota Corolla 2023 débute à 28 804$ au Canada

La berline Corolla 2023 est offerte en 8 niveaux de finition.

La plupart des versions hybrides peuvent être commandées avec la traction intégrale.

La berline Corolla la plus dispendieuse est la XSE hybride AWD à 37 404$.

La Toyota Corolla 2023 continue d’être l’une des berlines les plus populaires au Canada et elle a reçu un certain nombre de changements pour l’année-modèle en cours qui devraient accroître son attrait.

Offerte en huit versions, la berline Corolla peut être commandée avec deux groupes motopropulseurs et, pour la première fois depuis plusieurs décennies, une traction intégrale.

Le groupe motopropulseur de série de la Corolla est un moteur quatre cylindres de 2,0 litres qui délivre 169 chevaux et 151 lb-pi de couple, associé à une transmission CVT à changement direct qui comporte un premier rapport physique pour faciliter les démarrages.

Cette combinaison se traduit par une consommation de seulement 6,7 L/100 km en conduite combinée ville/autoroute, mais ceux qui veulent encore plus d’efficacité peuvent opter pour un groupe motopropulseur hybride sur la plupart des modèles.

La Corolla hybride utilise un moteur quatre cylindres à cycle Atkinson de 1,8 litre associé à deux moteurs électriques et à une batterie lithium-ion afin de fournir une puissance de 138 chevaux et un couple de 156 lb-pi tout en maintenant la consommation combinée à 4,7 L/100 km.

Le système de transmission intégrale disponible exclusivement sur la version hybride utilise un moteur électrique monté sur l’essieu arrière pour envoyer la puissance à l’arrière en cas de besoin.

Voici ce que chaque niveau de finition comprend :

L CVT

La berline Corolla 2023 la plus abordable est la L CVT, qui commence à 25 804 $. Ce modèle comprend des caractéristiques telles que l’entrée sans clé, les feux de route automatiques, l’information sur les panneaux routiers, le régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse, l’avertisseur de sortie de voie avec assistance à la direction, un système de pré collision, un antidémarreur, un écran tactile de 8 pouces pour le système d’info divertissement Toyota Multimédia avec Safety Connect, un système audio à six haut-parleurs, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, l’aide au démarrage en côte, une suspension arrière à poutre de torsion, la montée et la descente automatique pour chaque fenêtre, un écran d’information du conducteur de 4,2 pouces, des jantes en acier de 15 pouces avec enjoliveurs, des phares à DEL et des rétroviseurs extérieurs chauffants.

LE CVT

La version LE CVT (26 804 $) ajoute des éléments tels que des rétroviseurs éclairés, la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière, un frein de stationnement électrique, des sièges avant chauffants, la climatisation automatique, des jantes en acier de 16 pouces avec enjoliveurs et un dégivreur d’essuie-glace.

Ce modèle est disponible avec un ensemble LE Amélioré de 2 050 $ qui ajoute également une clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir, la recharge sans fil, un volant chauffant gainé de cuir, un toit ouvrant électrique, le verrouillage des roues et des jantes en alliage de 16 pouces.

LE hybride

La Corolla hybride la plus abordable en 2023 est la LE Hybrid à 29 104 $, qui offre les mêmes caractéristiques que la Corolla LE à essence, à l’exception d’une suspension arrière à double triangulation, d’un écran d’information du conducteur de 7 pouces et d’essuie-glaces à balayage intermittent variable.

LE AWD Hybride

Cette version à 30 604 $ est le moyen le plus abordable d’obtenir la transmission intégrale sur la Corolla 2023. L’ajout d’un moteur électrique sur l’essieu arrière et d’un volant chauffant gainé de cuir sont les seuls changements par rapport à la LE Hybride.

SE CVT

Les conducteurs qui souhaitent une Corolla plus sportive peuvent choisir la version SE CVT à 28 404 $. Ce modèle s’appuie sur le modèle LE CVT et comprend le système d’accès et de démarrage smart key, Service Connect, Remote Connect, un mode de changement de vitesse séquentiel et des palettes de changement de vitesse pour la transmission, un sélecteur de mode de conduite, une suspension arrière à double triangulation, un volant gainé de cuir, une sellerie en tissu sport, des phares Premium à DEL, des antibrouillards, un becquet arrière, des feux de signalisation intégrés, des serrures de roue, des jantes de 16 pouces, des essuie-glaces à balayage intermittent variable et des pare-chocs avant et arrière uniques.

L’ensemble SE Amélioré de 2 750 $ donne accès au chargement sans fil, à un volant chauffant, à un toit ouvrant électrique et à des jantes en alliage de 18 pouces gris foncé.

SE hybride AWD

Le modèle suivant de la gamme est la SE Hybride AWD à 33 004 $ qui comprend tous les équipements de l’ensemble SE Amélioré à essence, en plus d’un écran d’information du conducteur de 7 pouces et de jantes en alliage noires de 18 pouces.

XSE CVT

La Corolla 2023 à essence la plus chère est la XSE CVT à partir de 33 504 $. Ce modèle est équipé de série de la recharge sans fil, de 3 ans de Drive Connect, d’un volant chauffant, de sièges arrière chauffants, d’un support lombaire réglable pour le conducteur, d’un siège conducteur à 8 réglages électriques, d’une sellerie en Softex, d’un écran d’information numérique de 7 pouces pour le conducteur, de plaques de seuil, d’un filet de chargement, de feux arrière combinés à DEL haut de gamme, d’un toit ouvrant électrique, d’un protecteur de pare-chocs arrière, et de jantes de 18 pouces gris foncé. Comme la SE, ce modèle est équipé de pare-chocs avant et arrière différents qui lui confèrent une apparence plus dynamique.

XSE AWD hybride

Au sommet de la gamme de berlines Corolla 2023 se trouve la XSE AWD Hybride à 37 404 $, un modèle qui partage toutes les caractéristiques de la XSE à essence, à l’exception de son groupe motopropulseur.

Toyota propose plusieurs accessoires pour la Corolla 2023 qui peuvent être achetés chez le concessionnaire afin de mieux répondre aux besoins de chaque acheteur. Ces accessoires comprennent, entre autres, divers films de protection de la peinture, un rétroviseur Homelink, une caméra de surveillance et des barres de toit.