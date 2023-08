La toute nouvelle Kia K3 2024 : une nouvelle étape dans le segment des sous-compactes

Kia vient de lever le rideau sur sa toute nouvelle K3 lors d’une grande première mondiale organisée à Mexico. Visant à redéfinir les attentes du segment des sous-compactes, la K3 est dotée d’un design progressif, d’un intérieur spacieux et d’un éventail de caractéristiques de sécurité et de commodité adaptées aux besoins des acheteurs exigeants de berlines sous-compactes.

Produite à Nuevo Leon, au Mexique, cette nouvelle venue dans la gamme Kia est prête à changer la donne. Développée pour répondre aux préférences et aux exigences de ses clients, la K3 démontre que l’entrée de gamme ne signifie pas un compromis sur l’expérience de conduite enrichie, habituellement réservée aux véhicules plus haut de gamme.

Le modèle, conçu selon la philosophie de design « Opposites United », présente une silhouette audacieuse — une première dans son segment. Les principales caractéristiques extérieures comprennent une calandre « Tiger Nose » repensée, un éclairage D.E.L. distinctif et une ligne de toit de style plongeante. La version sportive GT-Line apporte une touche supplémentaire avec des prises d’air plus grandes, des jantes de 17 pouces et une double sortie d’échappement.

En pénétrant dans l’habitacle, les passagers sont accueillis par un mélange harmonieux d’innovation et d’espace utilitaire. L’intérieur se distingue par l’intégration harmonieuse d’un combiné numérique de 4,2 pouces et d’un écran d’infodivertissement de 10,25 pouces en une seule unité cohésive. La connectivité n’est pas en reste, avec des fonctionnalités telles que Apple CarPlay sans fil, Android Auto, et la capacité de coupler deux appareils via Bluetooth simultanément. Le modèle ne lésine pas non plus sur le confort ; parmi les caractéristiques notables figurent la climatisation automatique tactile à deux zones et un système d’éclairage d’ambiance personnalisable.

Sous le capot, Kia propose un moteur de 1,6 litre qui peut être associé à une boîte de vitesses manuelle ou automatique. La variante GT-Line introduit un moteur de 2,0 litres développant une solide puissance de 150 chevaux.

La sécurité, qui a toujours été une préoccupation majeure pour Kia, est prise en compte de manière robuste dans la K3. Les équipements de sécurité de série comprennent six coussins gonflables, un système de freinage ABS et un programme de stabilité électronique ESC. En outre, un système avancé d’aide à la conduite (ADAS) offre des technologies telles que la prévention des collisions frontales et l’assistance à l’évitement des collisions dans l’angle mort.

Sean Yoon, président et CEO de Kia North America, a déclaré en toute confiance : « Avec la toute nouvelle K3, nous offrons des caractéristiques de design et une sophistication sans précédent dans cette catégorie. »

La K3 est destinée à remplacer la Rio sur certains marchés, après son arrêt récent au Canada. Les clients peuvent s’attendre à son arrivée dans les salles d’exposition à partir du quatrième trimestre de cette année, les détails spécifiques du lancement devant être divulgués par les marchés individuels dans les mois à venir. Kia Canada n’a rien communiqué pour l’instant.