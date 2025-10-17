Volkswagen Canada est prêt à importer davantage de modèles européens si Ottawa l’autorise

Les tensions commerciales avec les É.-U. poussent certains groupes à demander une révision des standards de Transport Canada.

Cela pourrait permettre aux constructeurs automobiles d’importer plus de modèles certifiés pour la vente en Europe, au Japon et en Corée du Sud.

Volkswagen vend actuellement moins de la moitié de sa gamme mondiale au Canada, mais pourrait en offrir davantage si la réglementation changeait.

En réponse aux problèmes commerciaux entre le Canada et les États-Unis, de nombreux intervenants, y compris l’Association des concessionnaires d’automobiles du Canada, demandent à Ottawa d’élargir ses normes de sécurité, rendant ainsi plus de véhicules mondiaux admissibles à la vente au pays.

Pendant des décennies, les Normes de Sécurité des Véhicules Automobiles du Canada (NSVAC), les règles qui dictent la robustesse de la structure d’un véhicule et les dispositifs de sécurité qui doivent être inclus pour qu’il soit légalement vendu au Canada, ont suivi de près les normes équivalentes établies par les États-Unis.

Bien que cela ait facilité l’importation de véhicules neufs et d’occasion entre les deux pays, tant pour les constructeurs que pour les acheteurs privés, cela a également empêché de nombreux modèles vendus sur d’autres marchés mondiaux d’être commercialisés ici.

Maintenant que le Canada cherche à se distancier des États-Unis à bien des égards, on pousse Transports Canada à modifier ses normes de sécurité afin d’ouvrir notre marché à plus de modèles certifiés pour la vente en Europe, au Japon et en Corée du Sud.

En plus d’accroître la variété du marché, cela pourrait permettre aux constructeurs de mieux répondre à des créneaux canadiens spécifiques qui ne sont pas assez populaires aux États-Unis pour justifier le travail nécessaire à la certification d’un nouveau véhicule.

Par exemple, les petits véhicules et les voitures à hayon sont plus populaires au Canada qu’aux États-Unis, proportionnellement à la taille du marché. Comme ces véhicules ont tendance à être plus abordables que la moyenne de l’industrie, dépenser des millions pour faire certifier pour l’Amérique du Nord une voiture conçue pour l’Europe ou l’Asie n’a pas beaucoup de sens sur le plan financier. C’est l’une des raisons pour lesquelles les véhicules sous-compacts et les voitures à hayon (autres que les VUS) ont pratiquement tous disparu du Canada au cours des 10 dernières années.

Permettre aux constructeurs d’importer des modèles existants d’Europe et d’Asie sans modifications majeures ni certification particulière pourrait entraîner un afflux de modèles pratiques et abordables qui font actuellement défaut au Canada.

L’un des constructeurs automobiles en faveur de cette mesure est Volkswagen, car le président canadien de la marque a déclaré que l’entreprise pourrait offrir une gamme plus diversifiée au pays si le gouvernement fédéral le permettait.

À l’heure actuelle, Volkswagen vend 10 modèles au Canada (7 si l’on ne compte pas les différentes versions d’une même voiture) et 24 dans son Allemagne natale (18 modèles uniques).

Bien que nous ne nous attendions pas à ce que tous ces modèles traversent l’Atlantique, même si la réglementation est élargie, certains, comme la voiture à hayon électrique ID.3, le VUS sous-compact T-Cross et les versions régulières de la Golf actuelle, pourraient s’avérer populaires ici.

Cependant, changer les normes de sécurité des véhicules n’est pas aussi simple qu’il y paraît, car la mesure nécessiterait une législation avant de pouvoir être adoptée, et l’on craint que cela n’augmente les tensions avec les États-Unis, car les constructeurs américains seraient désavantagés par un marché canadien plus ouvert qui offrirait plus d’options aux acheteurs.

Source : Automotive News