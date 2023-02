La production du Ford F-150 Lightning stoppée

Le constructeur ne sait pas si le problème affecte d’autres véhicules.

Pour l’instant, il n’y a pas de rappel.

Un trouble de batterie est à l’origine de cet arrêt de la production du camion.

Le constructeur Ford a dû stopper la production de sa camionnette F-150 Lightning de manière temporaire plus tôt cette semaine, et ce, à cause d’un potentiel trouble relié au bloc de batteries. C’est du moins ce qu’a appris le site web Motor Authority lors d’un entretien avec la porte-parole de Ford, Emma Bergg.

La principale intéressée a confirmé le fait que Ford a procédé à l’arrêt de la production de son pickup électrique, en plus de stopper la livraison de tous les F-150 Lightning en cours de livraison suite à la découverte d’un problème au moment de l’inspection de contrôle de qualité sur un exemplaire du camion électrique.

Pour l’instant, les détails entourant cette affaire sont limités, le constructeur qui ne sait pas combien de temps cette procédure va durer, ni même si ce trouble de la batterie a déjà affecté des véhicules actuellement sur la route.

Il faut donc, dans le meilleur des cas, s’attendre à un retard dans la livraison des prochaines camionnettes. Rappelons que Ford n’en est pas à ses premiers troubles de jeunesse avec un véhicule à propulsion électrique. En effet, pas plus tard que l’an dernier, le Mustang Mach-E avait dû être rappelé en raison d’un défaut de sécurité qui pouvait réduire la puissance du groupe motopropulseur.

Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Ford, Jim Farley, s’est plaint de l’exécution problématique de certains produits, notamment du côté de la qualité et des coûts très élevés, pour expliquer certaines pertes financières enregistrées l’an dernier.

Espérons seulement pour le constructeur et les consommateurs que ce problème de batterie ne sera pas généralisé à l’ensemble de la production de la camionnette pleine grandeur, car le F-150 Lightning est une pièce maitresse dans le plan d’avenir de la marque basée à Dearborn.

Ce sera assurément un dossier à suivre dans les prochains jours.