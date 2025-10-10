La production de la « nouvelle » Chevrolet Bolt sera limitée!

La Chevrolet Bolt sera de retour d’ici quelques mois, mais GM met déjà la table sur le fait que la production sera limitée, donc sa disponibilité le sera aussi. Avis aux acheteurs.

Production en série limitée à l’usine de Fairfax, Kansas

Retour accéléré grâce à la réutilisation de la carrosserie du modèle EUV

Intégration de nouvelles batteries LFP à bas coût, produites au Tennessee

Chevrolet ramène à la vie sa sous-compacte électrique Bolt, un modèle vendu sous la barre des 30 000 $ US, au moment où le marché américain des véhicules électriques s’ajuste à la disparition des subventions fédérales. La tarification au Canada débute à 43 425$. Historiquement, la Bolt est l’un des véhicules électriques les plus abordables au pays. Toutes les chances sont que ce fait demeure avec le modèle 2027, mais la compétition de la Nissan LAEF 2026 sera forte.

Une production sous contrôle

General Motors confirme que cette seconde génération du Bolt sera produite en série limitée, sans divulguer ni les volumes ni la durée du programme. La fabrication débutera d’ici la fin de l’année à l’usine de Fairfax, au Kansas, sur un seul quart de travail, alors que le lancement d’un deuxième quart est reporté indéfiniment.

Chevrolet précise que la Bolt, accompagnée du VUS compact Equinox EV, constituera l’essentiel des ventes électriques de la marque en 2026 tout en étant supporté par d’autres modèles comme le Blazer EV ou encore le Silvarado EV.

Un retour accéléré et stratégique

Le retour de la Bolt survient à peine deux ans après la fin de sa production. Initialement retirée en 2023, la petite électrique reposait sur une architecture de batterie plus ancienne. Dès juillet de la même année, la PDG Mary Barra annonçait son retour sur un « calendrier accéléré ».

Pour respecter ce délai, les ingénieurs ont conservé la carrosserie du modèle Bolt EUV tout en mettant à jour la batterie, le système électrique, le moteur et les modules de freinage. Environ la moitié des composants sont nouveaux ou modifiés, selon Jeremy Short, ingénieur en chef du projet. Cette stratégie a permis à GM d’économiser plusieurs milliards de dollars, en évitant de développer une toute nouvelle plateforme d’entrée de gamme.

On se souvient que la Bolt EV et EUV ont été retiré du marché alors que GM prévoyait offrir une version de base du nouveau Equinox EV. Pour des raisons financières, GM n’a jamais produit cette version d’entrée de gamme laissant un grand vide au sein de la sélection Chevrolet.

Nouvelles batteries et autonomie améliorée

La Bolt 2027 sera le premier véhicule GM à utiliser des batteries au phosphate de fer (LFP), fournies par un partenaire international avant d’être produites localement au Tennessee dans une coentreprise avec LG Energy Solution.

Cette nouvelle chimie permettra une autonomie estimée à 410 km (255 miles) et une recharge de 10 % à 80 % en 26 minutes sur borne rapide, plus du double de la vitesse du modèle 2023.

Un intérieur repensé et des technologies actualisées

À bord, la Bolt 2027 reçoit un écran central de 11,3 po et un afficheur conducteur de 11 po, intégrant la suite Google Built-In. L’habitacle a été redessiné pour offrir davantage de rangement et un levier de vitesse monté sur la colonne. Un toit ouvrant et le système de conduite semi-autonome Super Cruise seront proposés à partir de 2026.