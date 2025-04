Essai routier Cadillac XT6 2025: en attendant patiemment le Vistiq

Officiellement, Cadillac a abandonné le XT4. Quant aux XT5 et XT6, ils vivent actuellement sur du temps emprunté et leur survie est incertaine, puisque Cadillac a emprunté la voie rapide de l’électrique.

Le Cadillac XT6 2025 est un VUS intermédiaire de luxe à trois rangées.

Les consommateurs ont le choix entre un moteur turbocompressé à quatre cylindres et un V6.

Le XT6 est offert à partir de 66 325 $.

Bien que General Motors refuse de l’admettre, les XT5 et XT6 pourraient être amenés à subir le même sort que le XT4, c’est-à-dire disparaître plutôt que d’être renouvelé. Certains détails ont été révélés quant à la mouture du XT6 2026 destiné au marché chinois. Or, pas un mot pour l’Amérique du Nord. Avec l’arrivée des Optiq et Vistiq, Cadillac semble avoir l’intention d’emprunter pour de bon la voie de l’électrique avec ses VUS.

Avant qu’il ne soit trop tard, EcoloAuto a pris la route au volant du Cadillac XT6 2025 cet hiver au Québec. Voici le bilan complet de nos impressions.

Un format que l’on apprécie

Sur une note tout à fait subjective, mentionnons d’emblée que nous apprécions le format du Cadillac XT6. Ce qui n’est pas habituel de notre part lorsqu’il est question d’un VUS intermédiaire à trois rangées. Cela étant dit, il faut savoir que le XT6 a été introduit pour l’année-modèle 2020 et qu’il est demeuré pratiquement inchangé depuis son arrivée. Il est basé sur la plateforme C1XX de General Motors, soit celle notamment du GMC Acadia de précédente génération.

Ce faisant, le Cadillac XT6 2025 est plus court (231 mm), plus étroit (59 mm), moins haut (28 mm) et moins lourd (76 kg) que, par exemple, le Buick Enclave 2025. Rappelons que celui-ci, de même que les Chevrolet Traverse et GMC Acadia ont récemment été renouvelés. Le XT6 n’a pas eu droit au même privilège. Si un format moins débordant peut paraître comme un désavantage pour une part de la clientèle nord-américaine, nous aimons définitivement le fait que le XT6 soit moins encombrant.

Au passage, il importe de préciser que les versions plus cossues du Cadillac XT6 2025 peuvent être dotées d’une banquette à trois places ou de deux sièges de type capitaine à la deuxième rangée (une option de 920 $ pour les versions Luxe haut de gamme et Sport). Si une part de la clientèle a un penchant pour le confort des sièges de type capitaine à la deuxième rangée, on a préfère pouvoir accueillir un cinquième occupant sans avoir à remonter la troisième rangée. Notons que le Cadillac XT6 2025 peut être livré avec une configuration à six ou sept occupants.

Profitez du moteur V6 pendant qu’il en est encore temps

De série, le Cadillac XT6 Luxe 2025 est livré avec un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L. Pas vilaine, cette mécanique n’est malheureusement pas adaptée au format et à la vocation de ce VUS de luxe. Elle déploie une puissance de 235 chevaux et un couple de 258 lb-pi.

Pour profiter du moteur V6, il faut faire le saut vers une version Luxe haut de gamme ou Sport. En passant, la version Sport n’a strictement rien de sport. Sachant que dans le segment les moteurs V6 tendent à disparaître pour laisser leur place à une plus petite cylindrée turbocompressée, le XT6 2025 nous apparaît comme un choix judicieux pour un acheteur en quête de douceur, de souplesse et du très bon rendement d’un moteur à six cylindres. Ce moteur de 3,6 L développe une puissance de 310 chevaux et un couple de 271 lb-pi. Voilà des données bien plus raisonnables pour un VUS de luxe, comme le XT6.

Dans les deux cas, le bloc est marié à une transmission automatique à neuf rapports. Si le moteur de base ne vous permet que de remorquer une charge de 454 kg, prenez note qu’en optant pour le V6 ainsi que l’ensemble de remorquage, sa capacité passe à 1914 kilogrammes.

Au terme d’un essai totalisant plus de 1000 kilomètres, l’ordinateur de bord a enregistré une consommation de 10,9 L/100 kilomètres, soit une cote en deçà de celle annoncée par Ressources naturelles Canada en conduite combinée. Au cours de ce périple, le XT6 2025 s’est avéré très confortable. Sa conduite n’a rien d’inspirant, mais c’est loin d’être le mandat qu’on lui a confié.

Une facture raisonnable

Le catalogue du Cadillac XT6 2025 est très simple. La version d’entrée de gamme, reconnue ironiquement par l’appellation Luxe, est offerte à partir de 66 325 $. Or, il nous apparaît logique de la laisser de côté. Nous estimons que les versions Luxe haut de gamme et Sport sont nettement plus intéressantes. Leur prix est exactement le même, soit 71 725.

En bref

Vous savez désormais que la disparition du Cadillac XT6 est écrite dans le ciel à moins d’un changement drastique de direction de la part de General Motors. Donc, le temps est compté pour mettre la main sur un exemplaire de ce VUS de luxe qui n’impressionne en rien, mais qui effectue bien le travail exigé de sa part.

Son prix est raisonnable, son moteur V6 est appréciable et le degré de confort est satisfaisant. Hélas, il est appelé à disparaître prochainement pour laisser sa place au Vistiq.