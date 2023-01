La prochaine génération du Maserati Levante sera équipée d’un moteur électrique

Le PDG de la société est « très enthousiaste » pour le modèle électrique

Le modèle pourrait être doté d’une autonomie de 754 ch.

La prochaine génération du multisegment Maserati Levante sera électrique. Le modèle sportif de luxe abandonnera sa motorisation à essence, depuis longtemps un point fort de la marque, au profit d’un groupe motopropulseur plus moderne.

Davide Grasso, PDG de Maserati, a déclaré à Autocar que le Levante électrique (Levante Folgore ?) était important pour l’entreprise et qu’il bénéficierait du fait que Stellantis s’engage rapidement et massivement dans la direction des VE. « Nous frappons sur tous les cylindres sur ce programme », a-t-il déclaré. « Et c’est quelque chose qui m’enthousiasme vraiment, parce que nous voyons vraiment l’opportunité que nous avons en faisant partie d’un très grand groupe, qui fait des innovations l’une des premières priorités. Je suis donc très enthousiaste quant à la manière dont ce programme commence à prendre forme. »

Bien que les détails soient encore un secret bien gardé aussi longtemps à l’avance, Autocar dit qu’il s’attend à ce que le Levante EV ait un système à trois moteurs avec 754 ch provenant de la Granturismo. Ceci le mettrait en concurrence avec des véhicules très sérieux comme Lotus et d’autres VUS électriques de marques de prestige.

La Maserati Levante électrique est susceptible d’arriver au milieu de la décennie en tant que la dernière des Maserati à devenir électrique. La compacte Grecale, la Granturismo et la Quattroporte devraient toutes être électrifiées d’ici là.

Le milieu de la décennie fera de l’actuel Levante un très vieux véhicule. Il a été mis en vente en 2016 et n’a pas connu de mises à jour significatives depuis. Le modèle actuel est vendu ici avec un V6 biturbo ou un moteur V8.