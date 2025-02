La Porsche 911 Dakar reviendra avec le groupe propulseur hybride de la GTS

La prochaine Dakar sera plus rapide équipée d’un groupe motopropulseur hybride plus puissant.

La nouvelle Porsche 911 Dakar sera équipée d’un groupe motopropulseur hybride pour des performances accrues sur route et en tout-terrain.

Le système T-Hybrid de Porsche associe un moteur turbocompressé de 3,6 litres à un moteur électrique pour une puissance accrue.

Une production limitée et de nouvelles options de personnalisation sont prévues, et le prix devrait être supérieur à celui de son prédécesseur.

Porsche prévoit de réintroduire la 911 Dakar avec un groupe motopropulseur hybride basé sur la 911 liftée 992,2. Le nouveau modèle devrait être lancé d’ici la fin de l’année 2025 et sera produit en nombre limité, comme le modèle précédent, qui n’a été produit qu’à 2 500 exemplaires.

La prochaine 911 Dakar adoptera le groupe motopropulseur T-Hybrid de Porsche, actuellement utilisé dans la nouvelle 911 GTS. Ce système associe un moteur flat-six 3,6 litres turbocompressé développant 478 ch et 420 lb-pi de couple à un moteur électrique monté sur la boîte de vitesses qui ajoute 53 ch et jusqu’à 111 lb-pi. Le système intègre la technologie de transfert de chaleur du prototype 919 Le Mans de Porsche pour charger une batterie de 1,9 kWh.

La puissance combinée de la 911 GTS s’élève à 534 ch et 450 lb-pi, ce qui représente une augmentation par rapport au moteur à six cylindres à plat de 3,0 litres de la 911 Dakar précédente, qui générait 473 ch et 420 lb-pi. Cette puissance supplémentaire devrait permettre de réduire le temps de 0 à 100 km/h du modèle précédent, qui est de 3,4 secondes.

L’assistance hybride devrait améliorer la consommation de carburant, la 911 GTS atteignant une consommation combinée de 10,5-11,0 L/100 km. Bien que les chiffres officiels pour le Dakar ne soient pas disponibles, on s’attend à des gains d’efficacité similaires.

Production limitée et options de personnalisation

Comme sa devancière, la nouvelle 911 Dakar sera dotée d’une suspension surélevée et d’un design axé sur le tout-terrain. Elle sera proposée exclusivement avec une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports et une transmission intégrale.

Porsche prévoit également une série de nouvelles peintures et d’options de personnalisation dans le cadre de son programme Sonderwunsch (souhaits spéciaux). Le prix devrait dépasser celui du modèle précédent, qui s’élevait à 280 000 $ et plus.