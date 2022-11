La Polestar 7 pourrait prendre forme en Europe

Avant la Polestar 7, le constructeur doit tout d’abord lancer les modèles 3,4,5 et 6.

La production des modèles actuels et à venir est assurée par la Chine et l’usine américaine de Caroline du Sud.

Les détails sont très limités sur cette future 7

Le jeune constructeur Polestar est déterminé à ramener une portion de la production de ses futurs véhicules sur le continent européen. D’origine européenne, la division supportée par Volvo et l’empire chinois Geely a profité d’usines basées en territoire chinois pour la production de sa berline 2 jusqu’ici, plus précisément à l’usine de Taizhou à Luqiao en Chine.

De son côté, le multisegment Polestar 3 sera quant à lui assemblé à l’usine américaine de Charleston en Caroline du Sud, aux États-Unis. Mais Polestar doit aussi songer à l’avenir de la marque, un avenir marqué par l’addition de quelques autres modèles à la gamme de Polestar.

Le président-directeur général de Polestar, Thomas Ingenlath, a d’ailleurs indiqué à Automotive News Europe dernièrement qu’il avait la ferme intention de revenir en Europe pour l’assemblage d’un futur véhicule et ce dernier pourrait très bien être la Polestar 7

Polestar a déjà confirmé la production du futur multisegment Polestar 4 (avec une silhouette de VUS coupé) dans une usine appartenant à Geely, à Hangzhou Bay en Chine, tandis que la GT quatre portes Polestar 5 et le roadster Polestar 6 seront produits dans l’usine de Chongqing, en Chine également, une usine qui devrait ouvrir ses portes en 2024 selon les premiers rapports.

Ce qui nous amène à la Polestar 7, la voiture qui sera vraisemblablement produite dans l’une des usines Volvo d’Europe. Interrogé à ce sujet, la tête dirigeante de Polestar a indiqué que la décision revenait à sa maison-mère suédoise.

Lorsqu’on lui a demandé où il voyait la meilleure place pour Polestar dans le réseau européen de Volvo, qui comprend des usines en Suède, en Belgique et, à partir de 2026, en Slovaquie, M. Ingenlath a répondu que ce n’était pas sa décision.

Au fil des prochaines saisons, Polestar a l’intention de dévoiler l’utilitaire 4 l’an prochain et de lancer la berline GT Polestar 5 en 2024, tandis que 2026 serait l’année du roadster 6. En revanche, on ne connaît pas encore les détails entourant cette future Polestar 7, mais il faut s’attendre à une voiture plus riche que l’actuelle Polestar 2 avec un groupe motopropulseur plus puissant et une autonomie supérieure.