La plate-forme Mercedes-Benz pour les fourgonnettes tout électriques arrive en 2026

Les fourgonnettes camping d’usine feront partie de la nouvelle plateforme de fourgonnettes électriques

La marque souhaite que 20 % de ses fourgonnettes soient électriques d’ici à 2026.

Mercedes-Benz élargit son offre de fourgonnettes en Amérique du Nord. Le constructeur automobile introduira de nouveaux fourgons électriques ainsi que des versions d’autos-caravanes fabriquées en usine. Benz a fait cette annonce en début de semaine, en même temps que des plans pour une toute nouvelle plateforme dédiée aux fourgonnettes électriques.

Le constructeur ne s’est pas étendu sur ses projets d’autos-caravanes, mais le Mercedes-Benz Sprinter étant incroyablement populaire dans le segment en pleine expansion des fourgonnettes, il semble qu’il s’agisse d’un choix naturel. En plus des fourgons et châssis carrossés en blanc qu’elle envoie aux pourvoyeurs et aux entreprises de VR, Benz en produira elle-même quelques-uns.

Benz construira des fourgons de taille moyenne et de grande taille (c’est-à-dire Sprinter) sur sa nouvelle architecture électrique dédiée Van.EA. La société déclare vouloir « définir la nouvelle norme industrielle » et affirme qu’elle travaillera avec des partenaires commerciaux du secteur du camping dans le monde entier. Cette solution est similaire à celle que le rival Volkswagen propose déjà sur d’autres marchés avec les versions californiennes de ses propres fourgonnettes, qui sont très peu encombrantes.

Van.EA, le nom provisoire de Mercedes-Benz pour l’architecture électrique des fourgonnettes, arrivera en 2026. L’utilisation d’une plate-forme unique pour les fourgonnettes de taille moyenne et de grande taille réduira la complexité pour l’entreprise. Benz affirme qu’il réduira les variantes de plus de la moitié par rapport à ses fourgonnettes à essence.

Les nouveaux fourgons seront composés de trois blocs modulaires. Le bloc avant comprend le groupe motopropulseur électrique et l’essieu avant et sera le même dans toutes les variantes de Van.EA. Le bloc central détermine la longueur du fourgon et contient des batteries de différentes tailles. Le module arrière sera proposé avec un moteur électrique pour la traction intégrale ou sans moteur électrique pour la traction avant.

Mercedes a déclaré que les fourgonnettes devraient avoir une autonomie « bien supérieure à 500 km » pour les versions de luxe destinées au transport de passagers. Les modèles commerciaux seront encore plus modulaires et évolutifs afin de pouvoir être utilisés par les services de livraison de colis, comme ambulances, comme fourgonnettes de travail et dans des dizaines d’autres cas d’utilisation des fourgonnettes.

Les fourgonnettes Mercedes-Benz seront électriques avant cette nouvelle plateforme. L’entreprise a déjà lancé quelques variantes de l’eSprinter, mais il y en aura encore plus cette année. Benz affirme qu’il y aura des fourgonnettes électriques dans tous les segments. Mercedes-Benz a déjà vendu plus de 40 000 fourgonnettes électriques en Europe et prévoit d’augmenter ce chiffre pour que 20 % de ses fourgonnettes soient électriques d’ici à 2026 et la moitié d’ici à 2030.