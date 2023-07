La nouvelle Mercedes-Benz CLE dévoilée

Mercedes-Benz dévoile le coupé CLE, qui combine les caractéristiques de la Classe C et de la Classe E, avec un design sportif et élégant et des moteurs MHEV.

L’intérieur du CLE Coupé respire le luxe et offre un vaste espace ainsi qu’un système d’infodivertissement MBUX avancé ; la variante canadienne propose un groupe motopropulseur de 255 ch.

Le châssis abaissé de série et les systèmes d’aide à la conduite renforcent la sportivité et la sécurité du CLE Coupé ; sortie canadienne prévue au début de l’année prochaine.

Fidèle à sa tradition de créer des voitures de rêve sportives et élégantes, Mercedes-Benz s’apprête à lancer une série indépendante : le CLE Coupé. Cette voiture à deux portes intègre parfaitement les innovations techniques et conceptuelles de la Classe C et de la Classe E. Caractérisé par un design expressif, des équipements de confort exclusifs et des performances de conduite sportives et sûres, le CLE Coupé est un départ audacieux qui trace sa propre voie.

Une présence et des proportions puissantes

L’extérieur saisissant du coupé CLE témoigne de l’engagement de Mercedes-Benz en faveur d’un design d’une pureté sensuelle. Le long empattement du modèle, ses épaules prononcées et ses grandes roues se combinent pour projeter puissance et dynamisme, avec une affirmation émotionnelle claire. Le langage stylistique emblématique de Mercedes-Benz se manifeste également dans la partie avant athlétique de la voiture, définie par son capot bas, ses phares plats à LED et sa calandre tridimensionnelle. Ces attributs sont complétés par le profil musclé de la partie arrière, qui présente des surfaces fluides, des transitions douces et des feux à LED en deux parties aux contours uniques.

L’intérieur luxueux et les aménagements spatiaux

L’intérieur du coupé CLE est synonyme d’espace et de luxe. Avec une longueur de 4 850 millimètres, une largeur de 1 860 millimètres et une hauteur de 1 428 millimètres, ce modèle à deux portes offre beaucoup plus d’espace que la Classe C Coupé. Les passagers arrière, en particulier, apprécieront l’espace supplémentaire au niveau de la tête, des épaules, des coudes et des genoux. Le volume du coffre est également impressionnant, avec 60 litres de plus que son prédécesseur.

Innovations technologiques et performances électrifiées

S’inscrivant dans l’ère numérique, le coupé CLE intègre de nombreuses innovations issues de la nouvelle Classe E. La troisième génération du système d’infodivertissement MBUX, associée à une nouvelle architecture électronique, en fait le coupé le plus intelligent portant l’étoile Mercedes. Les moteurs disponibles dans le monde entier sont exclusivement des hybrides légers avec un générateur de démarrage intégré et un système électrique de 48 volts, ce qui démontre une performance efficace grâce à l’électrification systématique.

Pour les clients canadiens, le coupé CLE est équipé d’un moteur quatre cylindres de 2,0 litres dans le Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC, qui produit 255 ch et 295 lb-pi de couple. Cette adaptation de l’offre de moteurs assure un mélange optimal de performance et d’efficacité pour chaque marché.

Sportivité et sécurité

La sportivité du CLE Coupé est soulignée par son châssis abaissé de série. Associé au système DYNAMIC BODY CONTROL (en option), qui permet de régler l’amortissement des essieux avant et arrière, il assure un plaisir de conduite agile et confortable. Malgré ses dimensions plus importantes, le coupé dispose d’un rayon de braquage inférieur à celui de la Classe C Coupé. Le CLE Coupé est équipé de nombreux systèmes d’aide à la conduite, notamment ATTENTION ASSIST, Active Brake Assist et Active Lane Keeping Assist, qui renforcent encore la sécurité.

Le coupé Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC 2024, qui façonne le désir par son allure à la fois élégante et sportive, devrait arriver chez les concessionnaires canadiens au début de l’année prochaine. Son pendant à ciel ouvert, le cabriolet CLE, suivra peu après, élargissant encore la série des voitures de rêve Mercedes-Benz.