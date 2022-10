La nouvelle Mercedes-AMG C63 E Performance sera dévoilée le 21 septembre

La performance va progressivement changer de nom du côté des bolides concoctés par l’aile AMG. En effet, avec la réduction des cylindrées – et du nombre de cylindres par le fait même –, il faudra s’y faire : l’électrification va petit à petit remplacer les mécaniques thermiques, le constructeur à l’étoile d’argent qui a publié cette brève vidéo sur son compte Instagram.

Cette annonce prépare l’introduction de la nouvelle Mercedes-AMG C63 E Performance, la berline de performance qui ne sera plus propulsée par un majestueux V8 biturbo, mais bien un moteur 4-cylindres turbo jumelé à un moteur électrique et son bloc de batteries. La nouvelle C63 sera donc une voiture hybride. Rappelons que la première création hybride à porter l’écusson E Performance est la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4 portes.

C’est vrai que le constructeur avait déjà exhibé la berline au Festival de la Vitesse cet été à Goodwood en Angleterre, mais la voiture était camouflée par un autocollant qui recouvrait toute la carrosserie. Cette semaine, c’est-à-dire le 21 septembre pour être plus précis, la nouvelle C63 fera son apparition sur le web. Déjà, cette très courte vidéo a montré les phares aux DEL, les jantes multibranches, les ouvertures sur les ailes avant et même l’aileron au bout du coffre. Il est déjà admis que la nouvelle rivale des BMW M4 et Audi RS 5 sera agrémentée de quatre tuyaux d’échappement rectangulaires à même le diffuseur intégré, un autre indice de son niveau de performance élevée.

Sous le capot, le moteur 4-cylindres turbo de 2,0-litres produira la bagatelle de 661 chevaux (!) grâce à l’apport du système hybride qui consistera en ce moteur électrique logé à l’essieu arrière, tandis qu’une boîte de vitesses automatique à neuf rapports s’occupera d’acheminer toute cette cavalerie aux quatre roues motrices. Sans surprise, le rouage 4MATIC+ misera principalement sur l’essieu arrière, de manière à lui conférer une conduite plus sportive.

Rendez-vous donc plus tard cette semaine pour découvrir les particularités de cette nouvelle C63, elle qui va non seulement rehausser le niveau de performance, mais changer le caractère de la voiture à jamais, la C63 qui a marqué le paysage automobile avec son V8 guttural.