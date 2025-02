La nouvelle Jeep Wrangler Backcountry 4xe 2025 associe la puissance hybride à de sérieuses capacités

La Jeep Wrangler Backcountry 4xe 2025 présente des améliorations tout-terrain, des technologies de pointe et un groupe motopropulseur hybride.

La Jeep Wrangler Backcountry 4xe 2025 comprend des caractéristiques axées sur le tout-terrain, notamment des pare-chocs en acier et des pneus tout-terrain.

Un système de navigation intégré et une Jeep Power Box améliorent la fonctionnalité des aventures en plein air.

Limité à 5 800 exemplaires, il est proposé à partir de 73 895 $ et peut être commandé dans toute l’Amérique du Nord.

Jeep présente le Wrangler Backcountry 4xe 2025, un modèle en édition limitée qui reprend les caractéristiques du Wrangler Sahara 4xe en y ajoutant des composants et des technologies tout-terrain améliorés. La production est limitée à 5 800 unités pour l’Amérique du Nord, et les commandes sont désormais ouvertes chez les concessionnaires Jeep.

Construite sur la base de la Wrangler Sahara 4xe, l’édition Backcountry améliore les capacités tout-terrain avec des pneus General Grabber A/T 275/55R20 de série, des pare-chocs en acier à l’avant et à l’arrière, des rails de protection contre les rochers et un protège-grille Mopar à boucle unique. Une caméra TrailCam montée à l’avant offre une meilleure visibilité pour la navigation hors route, tandis qu’un ensemble de remorquage intégré accroît l’utilité du véhicule. Le modèle comprend également des décalcomanies extérieures exclusives sur le capot, les ailes et le portillon arrière.

Le Wrangler Backcountry 4xe intègre de nombreuses technologies embarquées, notamment un écran tactile de 12,3 pouces avec navigation GPS intégrée et logiciel Uconnect 5. Jeep s’est associé à Trails Offroad pour fournir des guides d’aventure intégrés, offrant des cartes détaillées, des points de repère et des niveaux de difficulté pour plus de 3 000 pistes en Amérique du Nord, dont plus de 60 pistes Jeep Badge of Honour aux États-Unis.

Parmi les autres caractéristiques, citons la Jeep Power Box, qui se connecte au port de charge du Wrangler 4xe et tire l’énergie de la batterie hybride. L’unité fournit deux sorties doubles de 120 volts et 15 ampères, ce qui permet aux utilisateurs d’alimenter de petits appareils et accessoires lorsqu’ils sont hors réseau. Un système audio Alpine à 9 haut-parleurs et des interrupteurs auxiliaires pour l’installation d’accessoires supplémentaires sont de série.

Le Wrangler Backcountry 4xe conserve le groupe motopropulseur hybride rechargeable 4xe de Jeep, exclusif à la catégorie, qui combine la technologie essence et électrique pour un fonctionnement quasi-silencieux et une autonomie accrue. Le Wrangler 4xe a été le véhicule hybride rechargeable le plus vendu aux États-Unis pendant quatre années consécutives.

Le Jeep Wrangler Backcountry 4xe 2025 est proposé à partir de 76 190 $ (73 895 $ PDSF plus frais supplémentaires, y compris 2 195 $ pour les frais de transport). Il est disponible dans toutes les couleurs extérieures actuelles du Wrangler, y compris Anvil, Black, Bright White, Firecracker Red, Granite Crystal, Hydro Blue et la nouvelle couleur ’41 pour 2025. Les acheteurs peuvent également opter pour un toit électrique Sky One-Touch couleur carrosserie.