La nouvelle Audi RS 5 VEHR fait ses débuts avec 630 ch et un nouveau système quattro électromécanique

Le premier modèle RS hybride rechargeable d’Audi Sport associe un V6 biturbo de 2,9 litres à un moteur électrique de 174 ch et à un nouveau système électromécanique de vectorisation du couple arrière.

La puissance combinée atteint 630 ch et 608 lb-pi avec le système hybride rechargeable.

La vectorisation électromécanique du couple arrière réagit en 15 millisecondes.

Jusqu’à 72 km d’autonomie en conduite électrique.

Audi Sport a dévoilé sa première variante RS 5 hybride rechargeable haute performance, combinant l’électrification au savoir-faire traditionnel des groupes motopropulseurs RS. Le nouveau modèle développe une puissance système combinée de 630 ch (470 kW) et un couple de 608 lb-pi, le positionnant au sommet de la gamme A5.

boursouflures quattro

Des modifications extérieures marquées distinguent la RS 5 de l’A5 standard. La carrosserie est élargie d’environ quatre centimètres de chaque côté, à l’avant comme à l’arrière. Une calandre Singleframe à motif en nid d’abeilles, des phares Matrix LED assombris et un diffuseur arrière proéminent avec sorties d’échappement ovales centrales définissent le design. L’Avant est plus jolie. Elle est aussi plus lourde. Le poids à vide est annoncé à 5 192 lb (2 355 kg) pour la berline et à 5 225 lb (2 370 kg) pour l’Avant. La structure de carrosserie est environ 10 % plus rigide que celle de l’A5 de base.

À l’intérieur, le véhicule reçoit un combiné d’instruments numériques de 11,9 pouces, jumelé à un écran tactile MMI de 14,5 pouces et à un écran passager de 10,9 pouces. Les données de performance, incluant le chronométrage au tour et l’angle de dérive, peuvent être enregistrées via la fonction Audi driving experience.

V6 turbo + VEHR

Au cœur du groupe motopropulseur se trouve un V6 biturbo de 2,9 litres révisé, développant 503 ch (375 kW) et 443 lb-pi de couple. Il fonctionne de concert avec un moteur électrique de 174 ch (130 kW) intégré à une transmission tiptronic à huit rapports hybridée. Ensemble, le système permet à la RS 5 d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Une fonction boost (surpuissance) activée par bouton délivre la puissance maximale pendant jusqu’à 10 secondes, en sélectionnant le rapport optimal pour l’accélération.

Une batterie de 400 volts d’une capacité brute de 25,9 kWh (22 kWh nets) soutient la propulsion électrique. Audi estime l’autonomie électrique EPA à jusqu’à 72 km (84 km WLTP), qui grimpe à environ 74 km (87 km) en usage urbain. La recharge en courant alternatif jusqu’à 11 kW permet une recharge complète en environ 2,5 heures.

Le système hybride rechargeable introduit des modes de fonctionnement EV et Hybrid, en plus des programmes de sélection de conduite Comfort, Balanced, Dynamic, RS Sport, RS Torque Rear et RS Individual. En modes RS Sport et RS Torque Rear, l’état de charge de la batterie est maintenu près de 90 % afin d’assurer une assistance électrique complète. En mode Dynamic, une capacité de réserve est conservée au-dessus de 20 % pour garantir la disponibilité du boost.

technologie quattro et châssis

Un nouveau différentiel central intègre une fonction de précharge qui maintient un verrouillage partiel même lorsque la demande de couple diminue. Cela favorise un transfert de couple plus rapide entre les essieux lors des transitions rapides de l’accélérateur et améliore la mise en appui en entrée de virage. Audi introduit également une nouvelle boite-pont arrière dotée d’une vectorisation de couple électromécanique, commercialisée sous le nom de Dynamic Torque Control. L’actionneur peut redistribuer le couple entre les roues arrière en 15 millisecondes et appliquer des écarts allant jusqu’à 2 Nm, selon les conditions de conduite.

La répartition du couple entre les essieux avant et arrière peut varier de 70:30 à 15:85. À l’arrière, le couple est distribué de manière variable entre les roues gauche et droite, recalculé par le contrôleur central de dynamique de conduite toutes les 5 millisecondes.

Le châssis reçoit une mise au point spécifique RS. Les deux essieux utilisent une suspension à cinq bras, l’architecture arrière ayant été redessinée pour accueillir la nouvelle boite-pont. Des amortisseurs à double valve contrôlent indépendamment la compression et la détente afin d’équilibrer confort et performances.

Le freinage de série comprend des disques en acier de 420 mm à l’avant et de 400 mm à l’arrière. Des freins en céramique en option mesurent 440 mm à l’avant et 410 mm à l’arrière et réduisent la masse d’environ 30 kg. Avec les freins en céramique, Audi indique que la RS 5 peut décélérer de 100 km/h à l’arrêt en 30,6 mètres. Les freins sont partiellement dissimulés derrière des jantes de 20 pouces de série ou des variantes forgées de 21 pouces en option. Les roues arrière sont plus larges que celles à l’avant afin d’augmenter la surface de contact. Le freinage régénératif fonctionne par l’entremise d’un système de freinage électro-hydraulique intégré. Les conducteurs peuvent ajuster les niveaux de récupération à l’aide des palettes au volant lors de la conduite électrique.

La production aura lieu à Neckarsulm, en Allemagne. Les carnets de commandes européens ouvriront au premier trimestre de 2026, avec des livraisons prévues à l’été 2026. Au Canada, seule la berline sera offerte. Les prix seront annoncés à une date ultérieure.