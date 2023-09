La Nissan Altima pourrait ne pas survivre passé la mi-décennie

La Nissan Altima a débuté comme une berline très discrète en 1993. À peine quinze jours plus tard, elle était l’une des meilleures et des plus fiables voitures de son segment, défiant la Toyota Camry sur tous les fronts, à l’exception des ventes. Nissan a remédié à cela au tournant du siècle avec ce qui était, sans aucun doute, la berline intermédiaire la plus désirable de son époque.

Et puis, tout s’est dégradé. Pour des raisons telles que la réduction des coûts pour augmenter les marges, l’Altima a perdu son avantage, mais les ventes ont continué à monter en flèche. Quelques générations plus tard, malgré tous les efforts de Nissan, en particulier avec la dernière version, la berline de taille moyenne n’obtient pas les résultats escomptés.

La faute aux VUS pour l’essentiel. La rumeur de la disparition de l’Altima n’est pas une surprise. De nombreux constructeurs automobiles ont presque totalement supprimé des voitures de leur catalogue, et ce depuis des années. La Nissan Maxima n’a plus que quelques mois à vivre, mais malgré cela, le nom de la marque a toujours une connotation plus premium que l’Altima. Ce qui pourrait signifier qu’elle reviendra…

D’après le calendrier des produits Nissan établi par Automotive News, l’Altima ne sera pas proposée au-delà de l’année-modèle 2025. Par la suite, on s’attend à ce qu’une berline électrique la remplace, en quelque sorte, ainsi que la Maxima. La vision Ambition 2030 de Nissan, telle qu’elle se déploie au cours des prochains mois et des prochaines années, nous révélera tout.