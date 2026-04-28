La Mustang électrique de 2 200 chevaux de Ford Racing parcourt le ¼ de mille en 6,76 secondes

La Ford Racing Mustang Cobra Jet 2200 de 2 200 chevaux a atteint 222 mi/h en mettant à l’essai de nouveaux systèmes de groupe motopropulseur électrique, de réduction du poids et de sécurité.

Ford affirme que la Cobra Jet 2200 a signé un temps de 6,76 secondes à 222 mi/h à Charlotte.

La Mustang électrique utilise deux moteurs qui produisent 2 200 chevaux aux roues.

Un système de pyrofusible aide à isoler la haute tension lors d’une intervention d’urgence.

La Mustang Cobra Jet 2200 de Ford Racing a relevé la cible de performance des voitures électriques de course d’accélération, avec un passage franchement stupéfiant de 6,76 secondes sur le quart de mille à 222 mi/h à NHRA Charlotte, selon Ford. Cela fait de cette Mustang conçue spécifiquement pour la piste le VÉ le plus rapide et le plus rapide en vitesse de pointe sur le quart de mille.

Cette passe a suivi des passages précédents dans la plage des 6,87 secondes à plus de 221 mi/h lors du lancement du même programme au zMAX Dragway. La NHRA avait rapporté des essais initiaux comprenant des passages constants de 6,86 à 6,87 secondes et un meilleur chrono de 6,869 secondes à 222,36 mi/h avant que Ford ne réussisse plus tard le temps écoulé inférieur de 6,76 secondes.

La Cobra Jet 2200 représente la plus récente étape dans la lignée de développement de Mustang électriques de course d’accélération chez Ford. Elle succède aux Cobra Jet 1400 et Super Cobra Jet 1800, deux démonstrateurs précédents utilisés pour étudier la puissance de la batterie, la calibration, la motricité, l’intégration des moteurs électriques et la constance des performances sous les charges propres aux pistes d’accélération.

Le nom de la nouvelle voiture fait référence à sa puissance de 2 200 chevaux aux roues. Ford utilise deux moteurs électriques de 1 200 chevaux, comparativement à l’architecture à quatre moteurs employée dans la précédente Cobra Jet 1800. L’entreprise affirme que la nouvelle voiture est plus légère de plus de 900 lb que la Super Cobra Jet 1800, qui était elle-même environ 1 000 lb plus légère que la Cobra Jet 1400.

La réduction du poids est un élément clé et a été intégrée à l’ensemble du véhicule. Ford a doté la voiture d’un châssis tubulaire sur mesure, d’une carrosserie en fibre de carbone et d’une pellicule de vinyle de type NASCAR qui, selon l’entreprise, permet d’économiser environ 20 lb par rapport à une pellicule standard.

Le groupe motopropulseur constitue un autre changement majeur. La Cobra Jet 2200 envoie 1 340 lb-pi de couple par l’intermédiaire d’un embrayage centrifuge à action inversée et d’une boîte de vitesses sans embrayage à cinq rapports. L’embrayage breveté permet à la voiture de s’élancer en prise directe, puis de patiner durant les changements de rapport afin d’aider à contrôler la vitesse des pneus et à garder la puissance exploitable pendant une passe.

Plusieurs composants conventionnels de course d’accélération demeurent inclus dans l’ensemble, comme un arbre de transmission et des éléments de train arrière familiers aux voitures de course à moteur à combustion interne. Ce choix visait à utiliser l’efficacité éprouvée en course d’accélération plutôt qu’à remplacer chaque système mécanique par des pièces propres aux VÉ.

L’équipe de Ford Racing utilise des passages répétés en piste pour étudier la façon dont les systèmes électriques à très haute puissance réagissent à une compétition de courte durée et à forte charge, notamment les limites de motricité, la durabilité des composants, la livraison de la puissance et les procédures de sécurité.