La mise à jour 2024 des BMW X5 et X6 apporte un lifting et de la puissance

Les VUS de taille moyenne gagnent en puissance.

Le X5 PHEV est non seulement plus puissant, mais son autonomie en mode EV augmente également.

Les changements visuels incluent des phares plus étroits et des pare-chocs avant redessinés.

Ces deux VUS intermédiaires haut de gamme sont des succès monstres pour BMW. Le X5, en particulier, revient souvent comme l’offre la plus attrayante et la plus séduisante dans son segment encombré et hautement concurrentiel. Les BMW X5 et X6 sont plus ciselés, plus puissants et plus efficaces que jamais.

Le changement le plus notable sur les deux véhicules se situe sans aucun doute à l’avant ; des phares plus étroits et la calandre réniforme éclairée leur donnent une allure plus élégante qu’auparavant, tandis que les pare-chocs redessinés accentuent la sportivité et le design unique des VUS. L’intérieur reçoit également quelques touches de modernité, comme des systèmes d’infodivertissement améliorés et des espaces de rangement supplémentaires pour tous vos biens. Le tableau de bord des modèles améliorés de BMW est doté d’un affichage incurvé, contenant un groupe de jauges numériques de 12,3 pouces et un écran tactile de 14,9 pouces, le tout sur une seule feuille de verre, et fonctionnant avec le système d’exploitation BMW iDrive mis à jour. Une lumière d’ambiance lumineuse est située devant le siège du passager, en plus d’une lumière de bienvenue éclairée qui apparaît lorsque vous ouvrez la porte de la voiture.

Mais c’est sous le capot que les choses deviennent vraiment intéressantes — quelle que soit la version que vous choisissez, vous obtiendrez plus.

Les groupes motopropulseurs des X5 et X6 ont également été mis à niveau pour l’année-modèle 2024 avec la technologie hybride douce 48V pour tous. Les modèles 40i de base sont propulsés par un impressionnant moteur six cylindres en ligne turbocompressé de 3 litres qui produit maintenant 375 chevaux et 398 livres-pieds de couple, tandis que le M60i reçoit un nouveau V8 de 4,4 litres qui produit les mêmes 523 chevaux et 553 livres-pieds de couple.

De plus, le X5 xDrive 50e hybride rechargeable, anciennement le xDrive45e, dispose désormais de près de 100 chevaux supplémentaires et d’une autonomie électrique étendue d’environ 15 km. Il développe désormais une puissance totale de 483 chevaux grâce à un moteur à essence turbo de 3,0 litres à six cylindres en ligne révisé qui utilise le cycle de Miller et un moteur électrique nettement plus puissant. La batterie offre désormais 25,7 kWh de capacité utilisable et l’autonomie est estimée à 64 km, contre 50 km auparavant.

Les BMW X5 et X6 de 2024 verront des différences d’emballage, et pour le mieux. La suspension M adaptative est de série sur les modèles X5 M60i, X6 xDrive40i et X6 M60i et disponible en option sur le X5 xDrive40i. En outre, les 4 roues directrices sont une caractéristique de série sur les versions M60i des deux VUS.

Le prix a considérablement augmenté entre 2023 et les nouveaux modèles de 2024, entre 6 000 $ et au moins 10 000 $. Voici la répartition :