La marque Volkswagen est en difficulté et n’a qu’un an ou deux pour s’en sortir, selon son CFO

Le directeur financier (CFO) de la compagnie croit que la marque Volkswagen est au bord du gouffre.

Cela est dû à une diminution des ventes en Europe depuis la pandémie et de la demande pour les VÉ, surtout en Chine.

Le constructeur planifie fermer deux usines en Allemagne pour réduire ses coûts et sa production.

Volkswagen est dans une situation précaire depuis quelques années et les choses ne semblent pas s’améliorer, selon Arno Antlitz, directeur financier de l’entreprise.

Il affirme en effet que le groupe VW n’a qu’une ou deux années pour redresser la marque Volkswagen et la rendre à nouveau rentable.

Ces difficultés découlent d’un marché automobile européen nettement plus petit, qui n’a pas retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie au cours des dernières années, en raison de la hausse des prix des véhicules et du ralentissement de l’économie.

En outre, la demande mondiale de véhicules électriques a été beaucoup plus faible que prévu depuis le début de l’année, en particulier en Chine.

En effet, les VE chinois sont proposés à un prix bien inférieur à celui des concurrents étrangers, alors qu’ils offrent une autonomie, des performances et des équipements compétitifs grâce aux importantes subventions accordées par le gouvernement chinois aux constructeurs automobiles locaux.

Comme la Chine était un marché important et très lucratif pour Volkswagen, cette baisse de popularité a eu un impact significatif sur ses finances.

L’ensemble de ces facteurs fait que la marque Volkswagen s’attend à vendre 500 000 voitures de moins par an qu’au cours de la dernière décennie.

Pour tenter de réduire les coûts et la production et retrouver ainsi la stabilité financière, l’entreprise veut fermer deux usines d’assemblage en Allemagne, ce qui serait la première fois qu’elle ferme un site de production depuis que l’usine de Westmoreland, en Pennsylvanie, a cessé de fabriquer des Golf et des Jetta en 1988.

Bien sûr, cette annonce n’a pas été bien accueillie par les travailleurs allemands et leurs syndicats, mais le PDG du groupe VW, Oliver Blume, maintient que supprimer des emplois maintenant permettra d’en sauver beaucoup d’autres plus tard en préservant la marque Volkswagen.

