La Loyauté des propriétaires envers Tesla diminue aux États-Unis

La fidélité des acheteurs de Tesla a diminué de 9.4 points de pourcentage depuis l’an dernier, la plaçant derrière Ford.

Les ventes américaines de la compagnie ont aussi baissé de 8.3 % sur la même période.

Environ 30 % des anciens propriétaires de Tesla n’ont pas choisi un nouveau VÉ.

Selon un rapport publié par S&P Global Mobility, la fidélité à la marque des propriétaires de Tesla a diminué d’une année à l’autre au cours du deuxième trimestre de 2025.

En effet, moins de propriétaires de Tesla ont acheté un autre véhicule de la marque lors de l’échange de leur voiture actuelle que l’an dernier.

Le constructeur américain de véhicules électriques a longtemps trôné au sommet des classements en matière de fidélité à la marque, avec un pourcentage de clients récurrents se situant constamment dans entre 65 et 70%.

Dans les données les plus récentes, Tesla a chuté de 9,4 points de pourcentage pour atteindre 58,1 %, se plaçant ainsi derrière Ford (59,6 %) et juste devant Chevrolet (58 %). Seul Dodge a fait pire, avec une baisse de 12,7 % sur la même période.

Quelques raisons peuvent expliquer pourquoi de plus en plus d’acheteurs se détournent de Tesla, comme la gamme vieillissante de la marque et l’arrivée de véhicules électriques plus compétitifs de la part des constructeurs traditionnels, mais le facteur principal est probablement l’implication politique du PDG Elon Musk, car les ventes et les taux de fidélité affichent une forte baisse depuis le début de 2025.

Fait intéressant, alors qu’une grande majorité d’anciens propriétaires de Tesla (70 %) ont choisi un autre véhicule électrique au cours de la première moitié de l’année, 30 % d’entre eux ont décidé de revenir à une motorisation à combustion ou hybride.

En effet, même s’il existe désormais des véhicules électriques dans presque tous les segments du marché, les acheteurs de certains types de véhicules, comme les camionnettes et les gros VUS, ont moins d’options qui ne sont pas alimentées à l’essence.

Si l’on considère uniquement les propriétaires de Tesla qui ont remplacé leur voiture par un véhicule Chevrolet, 55 % ont choisi un modèle à essence et près de 8 % ont opté pour un moteur diesel, ce qui laisse environ 37 % d’entre eux qui ont acheté un VÉ Chevrolet.

La situation est similaire chez Ford, où 50 % des anciens propriétaires de Tesla ont choisi un modèle à essence, 5 % un diesel et 29 % l’un des trois VÉ de la marque. 13 % des anciens propriétaires de Tesla restants ont choisi un modèle hybride ou hybride rechargeable de Ford.

Dans le cas des anciens propriétaires de Tesla qui l’ont remplacée par une Hyundai, 41 % sont restés avec un modèle électrique, 37 % ont opté pour un véhicule à essence et 22 % ont choisi un modèle hybride ou hybride rechargeable.

Enfin, parmi ceux qui sont passés de Tesla à BMW, 47 % ont choisi l’essence, 42 % sont restés à l’électrique et 11 % ont opté pour un modèle hybride.

La situation n’est pas encore catastrophique pour Tesla, qui a continué d’attirer plus d’acheteurs de la plupart des marques traditionnelles que ces mêmes entreprises n’ont réussi à lui en dérober, mais une tendance à la baisse est évidente.

Par exemple, presque deux fois plus d’acheteurs ont abandonné Chevrolet au profit de Tesla que l’inverse (un ratio de 2 pour 1), ce qui semble positif jusqu’à ce que l’on regarde les données de l’année dernière, où le ratio était de 4 pour 1 en faveur de Tesla.

Une situation similaire, bien que moins drastique, se produit en comparant Tesla à Ford, alors que le ratio entre les clients qui ont quitté Ford pour Tesla et ceux qui ont fait le chemin inverse est passé de 2,4 pour 1 l’an dernier à seulement 1,9 pour 1 aujourd’hui.

Si l’on remonte encore plus loin, on constate qu’il y a cinq ans, Tesla attirait 9 acheteurs de BMW pour chaque acheteur que le constructeur allemand parvenait à lui ravir. Au deuxième trimestre de 2025, ce ratio n’est plus que de 1,5 pour 1.

Plus préoccupantes sont les comparaisons où Tesla est maintenant perdant face à d’autres marques haut de gamme, comme Porsche, où le ratio est maintenant de 0,9 pour 1, et Cadillac, où il est de 0,7 pour 1.

Fait intéressant, environ 75 % des acheteurs qui ont remplacé leur Tesla par une Cadillac ont choisi un autre véhicule électrique.

Avec de tels chiffres, il n’est pas surprenant d’apprendre que le constructeur de VÉ connaît également une réduction de ses ventes et de sa part de marché globale aux États-Unis, où l’entreprise occupe maintenant 3,3 % du marché, en baisse par rapport à 3,8 % en 2024. Les ventes totales de janvier à juillet aux États-Unis se sont élevées à 320 824 véhicules, soit une baisse de 8,3 % par rapport à la même période en 2024.

Tesla vise à inverser cette tendance avec une version plus abordable de son populaire multisegment Model Y, dont le lancement est prévu plus tard cette année, ainsi qu’avec un virage vers les services de transport autonomes grâce à un robot-taxi qui n’a pas encore été dévoilé.

Source : Automotive News