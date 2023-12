La liste d’attente est ouverte pour le Range Rover électrique à venir

Le Range Rover Electric est désormais testé sur route et hors route

Attendez-vous à des performances dignes d’un V8

Si vous voulez un Range Rover électrique, l’attente vient de se raccourcir. Le constructeur automobile a ouvert la liste d’attente pour son premier véhicule électrique, et le modèle a commencé la phase d’essai du prototype.

JLR affirme qu’il déposera plus de brevets pour le Range Rover électrique que pour tous les Range Rover qu’il n’a jamais fabriqués, ce qui montre à quel point ce véhicule est une avancée. Mais il devra encore satisfaire aux tests de durabilité de l’entreprise, y compris la capacité à traverser 850 mm d’eau.

Le RRE sera construit sur une nouvelle architecture flexible qui lui permettra d’être construit aux côtés des modèles Rave Rover à essence et VEHR. Il sera doté d’une architecture électrique de 800 V pour permettre les vitesses de charge les plus rapides.

Selon l’entreprise, ses performances seront comparables à celles du Range Rover V8. Il s’agira également du Range Rover le plus silencieux et le plus raffiné jamais conçu grâce à son nouveau système actif d’annulation des bruits de la route.

Au-delà des eaux profondes, la RR Electric sera testée à -40 °C en Suède et à +50 °C à Dubaï. Elle devra subir des tests tout-terrain que les Range Rover standard doivent passer, avec de nouveaux tests pour s’assurer que le système d’entraînement électrique et la batterie sont également à la hauteur de la tâche.

Bien sûr, ce n’est pas beaucoup d’informations pour ceux qui souhaitent s’inscrire sur la liste d’attente. Mais comme il n’est pas encore nécessaire de verser un acompte, il n’y a pas grand-chose à perdre non plus. Une présentation complète est attendue dans le courant de l’année prochaine.