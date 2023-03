La Lightship L1 est une roulotte qui se propulse elle-même pour favoriser l’autonomie des VÉ

Cette roulotte est propulsée par des moteurs et une batterie de 80 kWh.

Elle peut se replier pour mesurer seulement 6 pieds 9 pouces de haut sur la route.

Le prix de départ est de 125 000$ aux États-Unis.

Le remorquage avec les véhicules électriques n’est pas pratique pour de nombreux conducteurs en raison de l’impact significatif du poids et de l’aérodynamisme de la remorque sur l’autonomie du véhicule tracteur.

Afin d’aider les conducteurs de véhicules électriques à atteindre des destinations plus lointaines, Lightship a développé une nouvelle roulotte équipée de son propre groupe motopropulseur électrique.

La Lightship L1 est une caravane de 27 pieds de long qui met l’accent sur l’aérodynamisme et les énergies renouvelables afin de permettre le camping hors réseau sans l’utilisation de générateurs polluants et bruyants.

L’objectif de cette remorque étant de limiter l’effet du remorquage sur l’autonomie des VÉ ou la consommation de carburant des véhicules à essence, elle présente un design particulier qui diffère de celui de la plupart des autres roulottes.

En effet, cette remorque est construite d’une manière qui lui permet de ne mesurer que 6 pieds 9 pouces de haut lorsqu’elle est sur la route, et de s’agrandir jusqu’à 10 pieds de haut une fois garée pour permettre à des adultes de marcher à l’intérieur.

Grâce à ses extrémités avant et arrière inclinées, la remorque s’insère dans l’espace derrière la plupart des camions sans perturber la circulation de l’air.

En outre, une batterie de 80 kWh et des moteurs électriques alimentent les roues de la remorque afin de limiter l’effort requis du véhicule tracteur lors des accélérations et des montées.

Cette même batterie est également utilisée pour alimenter la remorque une fois installée sur un terrain de camping ne disposant pas de branchement électrique. Pour éviter que les campeurs n’aient à utiliser un générateur à essence pour recharger cette batterie, le toit est recouvert de panneaux solaires qui peuvent fournir jusqu’à 3 kW d’énergie, ce qui, selon l’entreprise, permet d’assurer une autonomie d’une semaine.

Alors que les images du prototype montrent l’extérieur de la caravane, l’intérieur n’est révélé que par des rendus.

Un coup d’œil à l’intérieur montre une dinette spacieuse qui forme un U allongé autour de l’avant, un évier de cuisine carré, un four et une plaque de cuisson intégrés sur le côté gauche, tandis que le côté droit est occupé par un long comptoir surmonté d’armoires et de tiroirs.

Une salle de bains occupe la largeur de la caravane à l’arrière et les très grandes et nombreuses fenêtres tout autour de la L1 apportent une grande quantité de lumière à l’intérieur. Certaines des grandes baies vitrées des deux côtés s’ouvrent également vers le haut, ce qui devrait permettre une bonne ventilation.

L’un des inconvénients de la conception pliante de cette caravane est que tout ce qui est solide doit être installé dans la moitié inférieure de la caravane, ce qui signifie qu’aucune armoire ne peut être suspendue au plafond et qu’un réfrigérateur de taille résidentielle n’est pas disponible.

Une autre particularité est que les 4 à 6 personnes qui peuvent dormir dans le Lightship L1 devront partager un grand lit formé en convertissant la dînette.

Bien entendu, la combinaison d’une roulotte et d’un véhicule électrique n’est pas bon marché, et Lightship a annoncé un prix de départ de 125 000 $ aux États-Unis.

La remorque étant considérée comme une habitation au sens fiscal, les acheteurs pourront bénéficier d’un crédit d’impôt en raison de la présence de panneaux solaires et d’une batterie, ce qui devrait faire baisser son prix à 118 400 dollars.

Les précommandes ont déjà commencé et les personnes intéressées sont invitées à verser un acompte de 500 dollars afin de figurer sur la liste des personnes qui recevront leur caravane lorsque la production commencera à la fin de l’année prochaine.

Lightship n’est pas la seule entreprise à avoir dévoilé une caravane futuriste récemment, puisque Airstream a collaboré avec Porsche pour développer le Studio F.A. Porsche Concept.

Cette caravane est une unité assez petite de 16,4 pieds de long, conçue pour accueillir deux personnes et être tractée par des véhicules électriques ou de plus petits modèles à essence.

Grâce à sa petite forme et à sa suspension adaptative qui peut s’abaisser et se relever pour améliorer l’aérodynamisme et l’accès, cette remorque est également capable d’entrer dans des garages résidentiels standard.

D’autres caractéristiques distinctives comprennent une section de toit relevable qui contient des panneaux solaires et un hayon arrière divisé qui s’ouvre pour révéler deux sièges et une vue dégagée sur l’extérieur.

Source : Electrek